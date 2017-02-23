Duvara Çizilen Kocaman Figürlerin Duygusal Stop-Motion Hikayesi

The Bigger Picture, gerek 2B ile 3B'yi harmanlayan deneysel yapısıyla gerekse de doğal büyüklükteki figür, mekan ve objeleriyle dikkat çeken ödüllü bir kısa animasyon.

Deneysel tekniklerle hazırlanan kısa animasyon filmi “The Bigger Picture”, muhtemelen daha önce gördüklerinize pek benzemiyor. Daisy Jacob’ın 2 boyutluluğu ve 3 boyutluluğu bir arada kullanarak yarattığı stop-motion film, bu çok boyutluluğu sayesinde hikayesini anlatmak için yeni biçimsel olanaklar keşfetmiş. Bulduğu biçimsel çözümlerle bir parça Michel Gondry’i akla getirebiliyor. Özellikle birbirine zıt karaktere sahip iki kardeş Richard ve Nick’in tartıştığı çay koyma sahnesinde biçimsel yaratıcılığın mizahi yönü de kuvvetlendirebileceği net olarak görülebiliyor. Duvara çizilen resimlerle, 3 boyutlu mekan ve objeler birbiriyle alışılmışın dışında etkileşime giriyor.

Filmdeki iki kardeş anneleriyle son zamanlarını yaşıyor ve diğer yandan annelerine bakıyorlar. Daisy Jacob, büyük annesinin bakıma ihtiyacı olduğu son günlerinden ve evde bununla ilgili yaşanan gerilimlerden esinlenmiş. Duygusal gelgitler ve patlamalar; taşan bir banyo, sele dönüşen bir fincan su gibi abartılı ama sihirli sahnelerle ifade edilmiş. İki kardeşin silinen ve tekrar resimlenen figürleriyle hareketlenen her karede; geçmiş travmaları, hayal kırıklıklarını ve güzel zamanları görebiliyoruz. Silinenin figürün bıraktığı izler ise ikisi arasındaki sevgiyi ve bağlılığı temsil ediyor.

İzlerken fark edebileceğiniz üzere film figürleriyle, mekanlarıyla ve objeleriyle gerçek yaşamdaki boyutlarına uygun. Dolayısıyla yoğun bir işçilik söz konusu. Resimlerin ve el yapımı objelerin yapımında Jacob başka sanatçılarla birlikte çalışmış.

Daisy Jacob’ın öğrencilik döneminde yarattığı The Bigger Picture, 2015 yılında İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi'den (BAFTA), İngiltere’nin Oscar’ı olarak görülen En İyi İngiliz Kısa Animasyonu ödülünü almış. Aynı yıl Akademi Ödülleri’nde (Oscar) En İyi Kısa Animasyon Filmi dalında aday gösterilmiş. Bu ay Vimeo’da da ilk gösterimi gerçekleştirilen film yoğun ilgi gördü.

Görsel: Vimeo