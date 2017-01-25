Düşsel Bir Dünyadan Gelen Bitki Formları

Noreen Loh Hui Miun'un, gerçek dünyayı ve hayal dünyasını birleştirerek yarattığı bitki formlarından oluşan seri "The Marriage" adını taşıyor.

Singapur’da yaşayan Malezyalı sanatçı Noreen Loh Hui Miun, fantastik birer ikebanayı andıran eşsiz bitki formları yaratıyor. Peri masalından ya da Studio Ghibli filmlerinden çıkmış gibi görünen “The Marriage” isimli bu el yapımı seri, Hermès vitrinindeki fantastik ormanı anımsatıyor.

Gerçek bitkilerden ve çiçeklerden çeşitli soyut elementleri alıp çalışmalarında kullanan Miun, bu dünyaya dair bildiğimiz her şeyi kendi hayal gücüyle yeniden yaratıyor. Çalışmalarında ağırlıklı olarak kağıt ve karton kullanıyor. Ürettiği fantastik çiçekler kolayca hasar görebilecek türde olduğundan tıpkı origami sanatçısı Floriane Touitou gibi onları bitkinin boyutuna uygun cam fanuslarda saklıyor.

Görsel: Miun