Dünyanın Sağlık İhtiyaçlarına Kitlesel Fonlamayla Çözüm Arayışı [SXSW 2017]

Johnson & Johnson tarafından yaratılan CaringCrowd, gelişmekte olan ülkelerin sağlık sorunlarına çözüm getirmeyi hedefleyen, tamamen sağlık odaklı bir kitlesel fonlama aracı.

Eylül ayında Johnson & Johnson tarafından açılan CaringCrowd, gelişmekte olan ülkelerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik bir kitlesel fonlama aracı. Dünya çapında daha ulaşılabilir sağlık çözümü sağlamak için çalışan CaringCrowd, SXSW 2017 Interactive Innovation Awards finalistlerinden biri.

Dünyanın sağlık sorun ve ihtiyaçları ne yazık ki çok fazla... Kimi yerlerin en acil sağlık sorunu yanlış beslenme ve açlıkken, kimi ülkede yüksek anne-bebek ölüm oranlarının azaltılması için çalışmalar yapılyor. Bazı ülkeler doğum deformasyonları için estetik cerrahi desteğine ihtiyaç duyuyor, bazı yerlerde HIV pozitif çocuklar için destek ilaç gerekiyor... Bugünün bağlantılı dünyasında başkalarının hayatında giderek daha fazla fark yaratabileceğimiz fikrinden yola çıkan Johnson & Johnson da bu değişen sağlık ihtiyaçları için bir şeyler yapmak isteyen herkese sesleniyor ve CaringCrowd ile dünyanın dört yanından sağlık inisiyatiflerine kitlesel fonlama olanağı sunuyor.

Diğer kitlesel fonlama araçlarında olduğu gibi CaringCrowd'da da projeler kullanıcılar tarafından tanıtılıyor ve değişen tutarlarda yardım seçeneği sunuluyor. Proje belirlenen zaman içerisinde hedeflenen miktara ulaşırsa uygulamaya geçiliyor, hedef tutturulamazsa bağışlar sahibine geri dönüyor. Kullanıcılar tarafından #CaringCrowd etiketiyle paylaşılan yardımlar da kampanyaların bilinirliği artırmayı hedefliyor. CaringCrowd'un benzer kitlesel fonlama araçlarından tek farkı %100 sağlık odaklı olması.

CaringCrowd kurucularından Derek Fetzer'in SXSW Medtech Expo'da verdiği röportaja göre şu ana kadar fon arayan projelerin %33'ü hedefine ulaşmış. Fetzer, sitenin kar amacı gütmeyen kuruluşları olası destekçiler arasındaki görünür kılmayı amaçladığını belirtiyor. Sitenin öncelikleri arasında doktor yardımı, belli hastalıkların muayene ve tedavisi, sağlık eğitim, hastane ve kliniklere malzeme ve ilaç yardımı konuları bulunuyor.

Şu an platform üzerinde yer alan etkin projeler arasında Malawi'nin zor durumdaki anne ve bebeklerine yardım, Liberia'daki çocukların okula gitmelerini sağlamak, Kenya ve Uganda'daki açlık, Sierra Leone'de bir estatik cerrahi ünitesi kurulması, Yeni Delhi'nin gecekondu bölgelerinde temizlik ve hijyen sağlanması gibi pek çok konu var. Ne yazık ki hiçbiri bir diğerinden daha önemsiz değil, hepsi bir diğeri kadar acil...

Görsel: Caring Crowd

