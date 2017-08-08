Dünyanın Gittiği Yöne Gitmeyen Filmler

FilmSuez için hazırlanan kampanya esprili bir üslupla modern dünyanın takıntılarını ele alıyor.

Sinema reklamı üzerine yoğunlaşan Arjantinli reklam şirketi FilmSuez için La Comunidad reklam ajansı tarafından hazırlanan reklam kampanyası, modern dünyanın getirdiklerine yönelik bir hiciv. Cannes Lions'da TV & Cinema kategorisinde Bronze Lion alan kampanya; çağımızın takıntılı olduğu konuları kara mizah senaryoları içerisinde anlatıyor.

"It's Tuna" adını taşıyan film, okyanusta bir sal üzerinde mahsur kalmış iki gencin hikayesi. Belli ki gemileri batmış ve bir süredir oradalar. Konuştukları konu ise internet bankacılığı şifreleri. O sırada gemiye doğru bir konserve kutusu sürükleniyor. Ton balığı! Yaşasın, yiyecek diye sevindikten sonra ton balığının içeriğini tartışmaya başlıyorlar. Katkı maddesi var mı, besin değerleri nasıl... Tam açacaklarken balığın nerede tutulduğuna dikkat ediyorlar ve o bölgenin denizi çok cıva içerdiğinden konserveyi yiyemeyeceklerine karar verip konserveyi denize gönderiyorlar. Hem de saf zeytin yağında yapılmış konserveyi!

İkinci film ise "Slumber" adını taşıyor, bir taşın altında kalan müze çalışanını iyileştirmeye çalışmak yerine selfie çekerek efektleri (bkz. Instagram'daki Slumber) tartışan bir grup sağlık görevlisini ekrana getiriyor. Hatta kazayı geçiren görevli bile tartışmaya zaman zaman katkıda bulunuyor. WhatsApp grubu da kurulduktan sonra görevli Wi-Fi şifresini de veriyor.

Augusto Giménez tarafından yönetilen filmler, 2 dakikanın üzerindeki süreleriyle, birer kısa film gibi. Oldukça komik ve her ne kadar abartılı da olsa insana tanıdık geliyor. Bu anlamda biraz üzücü aslında. Mesajı ise filmlerin dalga geçtiği konuyu bir kere daha vurguluyor: "Dünya ne yöne gidiyorsa, siz oraya gitmeyin. En azından 2 saat için. Gelin bağımsız film izleyin."

Kampanyanın amacı, sinemanın önemini ve sosyal hayat içerisindeki işlevini hatırlatmak. Günümüzün küçük takıntıları ve trendleri ile dalga geçerken de sanatın ve filmlerin değerini anımsamamızı sağlıyor.

Künye:

Reklamveren: FilmSuez

Reklam Ajansı: La comunidad, Buenos Aires

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Ramiro Raposo, Fernando Sosa

Genel Müşteri Yöneticisi: Sebastián Díaz

Müşteri Direktörü: Solange Blanco

Müşteri Temsilcisi: Catalina Gay

Yapım Yöneticisi: Ramiro Capisto

Yapım Asistanı: Sebastián García

Yapım: Argentinacine

Yönetmen: Augusto Giménez Zapiola

Genel Yapımcı: Nano Tidone

Yönetici Yapımcı: Laura Passalacqua

Yapımcı: Germán Escande

Görüntü Yönetmeni: Julián Ledesma

Post Koordinatörü: Aldo Ferrari

Ses Miksajı: Resonant Elephant

Renk Düzeltme: Anahi Piccinin

Post Prodüksiyon: VFX Ratio

Görsel: YouTube