Dünyanın En Ünlü Pandasına Yeni Alternatif

Grey London, dev pandanın artık nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında olmamasından hareketle panda yerine kutup ayısının WWF logosunda kullanılmasını öneriyor.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF, kurulduğu 1961 yılından beri herkesin görür görmez tanıyacağı siyah-beyaz panda logosunu kullanır. Artık ikonlaşmış olan bu panda; o yıllarda pandaların nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında olması nedeniyle simge olarak seçilmiş ve kuruluşun amacını ilk bakışta anlatmayı başarabilmişti. Ancak, geçtiğimiz Eylül ayında Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından açıklanan rapora göre dünyada soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya pek çok canlı olmasına rağmen dev pandacık artık en kritik durumda olanlardan biri değil. Kutup ayılarının durumu ise iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle pek parlak görünmüyor.

Bu gerçekten hareketle reklam ajansı Grey London; Medium üzerinden yazdığı bir yazıyla WWF'e seslenerek kurumun 55 yıllık logosunu bugünün koşullarını daha iyi anlatan bir logoyla değiştirmesi çağrısında bulundu. Bu yeniden düzenlenmiş oldukça sade logo, panda yerine kutup ayısını kullanıyor ama genel hatlarıyla yine pandanın çizgilerini çağrıştırıyor. Ajans, logoyu ücretsiz olarak WWF'nin kullanımına sunacağını ve eğer WWF isterse tüm kurumsal kimliğe uygulanması üzerinde çalışacağını belirtiyor. Yeni logo Grey London'un farklı birimlerinde çalışan Wiktor Skoog, Matteo Alabiso, Andy Lockley, Ollie Dearn ve Alberto Conde'den oluşan bir ekip tarafından yaratılmış.



Ajansın, bu yeni logoyla yapmak istediği küresel iklim değişikliği hakkında bir tartışma başlatmak ve nesli tükenmekte olan kutup ayıları üzerinden tehlikedeki canlılara dikkat çekmek. Zira, ne yazık ki raporların sunduğu istatistikler iç açıcı değil; son 40 yılda vahşi canlıların sayısında %58'lik bir düşüş var. Kirlilik, nüfus artısı, şehirleşme, doğal kaynakların yok edilmesi bu hızla devam ederse 2020 itibariyle omurgalıların üçte birini kaybetmemiz gayet olası görünüyor. Bu da dünyamızın 6. kez kitlesel bir nesil tükenmesi yaşayabileceğinin de habercisi olabilir deniyor. Bu nedenle konu hakkındaki her çaba, her tartışma mutlaka çok değerli.

Hey, @WWF; we love your logo. But with climate change causing wildlife numbers to plummet, is it time for a refresh? https://t.co/DkY1wSkobI pic.twitter.com/KJ7ZNpdSzw

— Grey London (@GreyLondon) December 12, 2016

Yeri gelmişken hatırlatalım: Türkiye genelinde doğal hayatı korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren WWF Türkiye desteklerinizi bekliyor.

Görsel: Medium