SafeAuto'nun geniş kapsamlı reklam kampanyası, Fârnhäan isimli bir sesli asistan üzerinden yapay zeka trendiyle dalgasını geçiyor.

Fârnhäan, tahta bir küp görünümlü, yapay zeka algoritmalı bir sesli asistan. Hayatın her alanında size yardım etmek için tasarlanmış, size eşlik eden kişisel asistanınız. Ne yazık ki, Alman aksanıyla konuşan ve sorduğunuz sorulara saçma sapan cevaplar veren Fârnhäan, gerçek bir ürün değil; sigorta şirketi SafeAuto için hazırlanan bir reklam kampanyası.

Yapay zeka ve robotlar dünyayı ele geçirmeye hazırlanırken bu yeni trend ile kapsamlı bir kampanyayla dalga geçmeye karar veren SafeAuto, Fârnhäan'ı gerçek bir ürün gibi lanse ediyor. Bu "zeki" ve marifetli robotu tanıtan internet sitesi, sosyal medya hesapları, hatta yaratıcısı Dr. Greta von Blünk'ün esin kaynaklarını ve Fârnhäan'ın ardındaki vizyonu anlattığı manifestovari videosu, teknoloji-insan üzerine aforizmaları gibi tüm detaylarıyla gerçek bir ürünü andırıyor. Bir Google Home, bir Amazon Echo adeta. Tıbbi ipuçlarından zaman söylemeye, alışveriş yardımcısından ölçü birimi çevirmeye ihtiyacın olan her alanda koca bir bilgi denizini tarayıp sana gerekli sevabı veririm diyor, Fârnhäan.

Kampanya, Fârnhäan'ın lansmanından sonra çeşitli mecralarda reklamlara devam ediyor. Tıpki Google Assistant'da olduğu üzere kendisine de "Hey Fârnhäan!" diye seslenip soru yönelttiğinizde yanıt veriyor ama bunlar beklediğiniz yanıtlar değil. Fârnhäan'ın kullanım alanlarının gösterildiği videolarda, cihazın verdiği saçma cevaplar örnekleniyor. Mesela; "Hey Farnhaan! Baklavanın içinde ne var?" sorusuna gelen cevap: "Şeker, lahana, turşu ve renk için biraz da diş macunu."

Peki ama tüm bunlar otomobil sigortasına nasıl bağlanır diyecekseniz? Evet, biraz dolambaçlı bir yoldan bağlanıyor, tüm kampanyanın absürtlüğünü de güçlendiriyor bir anlamda. Kampanyanın tüm ayaklarında mesaj reklamı kesip seyirciye konuşarak veriliyor: "Ama bu çok manasız!" diyen dış ses, sonra SafeAuto'nun vereceği fiyat avantajını belirtiyor ve diyor ki: "Neyse ki birileri anlamlı konuşuyor!"



Kampanya, çok geniş kapsamlı. Radyodan açık havaya, dijitalden televizyona, sosyal medyadan uygulamaya her mecradan Fârnhäan'ın etinden sütünden faydalanılmış. Bunda, Fârnhäan'ın verdiği saçma cevapların çok çeşitlenebilir olmasının ve sosyal medya gibi ortamlara uygun olmasının da payı büyük.

Görsel: SafeAuto