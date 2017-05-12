Dünyanın En Küçük Kahvesi Nasıl Yapılır?

Lucas Zanotto, Paulig kahve markası için minyatür kahve pişirme sürecini reklam filmine dönüştürdü.

Yaratıcı bünyelerin bir nevi yakıtı olan kahve; pişirme sürecindeki ritüellerle dahi insanı hipnotik bir şekilde etkisi altına alabiliyor. Finli kavrulmuş kahve markası Paulig’in yeni reklam filmi de bu kahve yapma ritüeli üzerinden ilerliyor. Filmi ilginç kılan da minyatür bir kahve pişirme sürecini içermesi.



Paulig reklam filmi için yönetmen, tasarımcı ve animatör Lucas Zanotto’dan tek bir kahve çekirdeği ile bir fincan kahve yapmasını istemiş - Zanotto’nun drone ile kek yapmak konulu videosuna da göz atmanızı öneririm. Kahve çekirdeğini önce tırnak törpüsüyle öğüten Zanotto, minnacık bir cezveye koyduğu suyu, tea light mumun üzerinde kaynatıyor. Daha sonra da da kahveyi yüksük kadar bir cam hazne içine kağıt süzgeçten geçirerek süzüyor. Cam hazneden minyatür fincana damla damla koyduğu kahveyi de parmaklarının ucuyla kavrayarak bir dikişte içiyor.



Videonun esin kaynağı, son zamanlarda YouTube’da gittikçe popülerleşen minyatür yemek pişirme videoları. Bu trendi, Paulig reklam filmine çok şık bir şekilde uygulayan Zanotto’yu Instagram ve Vimeo'dan takip edebilirsiniz.







Görsel: Vimeo, Lucas Zanotto

