Dünyanın En El Yapımı Saati İle 24 Saat

Japon ıvır zıvır mağazası Hitotoki için yaratılan saat, 24 saati küçük objeleri 1440 kombinasyonda kullanarak gösteriyor.

Hitotoki, Japon bir kırtasiye / züccaciye markası. Daha doğrusu, el işlerine yönelik aksesuar ve araçlar satan bir mağaza, sevimli ıvır zıvırlar bulmak mümkün. Reklam ajansı Dentsu Tokyo da Hitotoki için el işinin değerini hatırlatan sevimli bir fikir bulmuş ve "Dünyanın en el yapımı saati" olan Hitotoki Saati'ni yaratmış.

Dentsu, günlerin koşturmacalı ve yoğun geçmesinden hareket etmiş. Demiş ki günde 1440 dakika var, bu dakikaları ayrı ayrı nasıl ifade edebiliriz, onların değerini nasıl vurgulayabiliriz? Sonuç olarak her anı, o ana kendimizden küçük bir şey ekleyerek anlamlı kılabileceğimizi anlatmak istemişler. Bunu da minik nesneler ve ıvır zıvırları kullanarak, her saati ve her dakikayı anlatmak için 1440 farklı akrep ve yelkovan kombinasyonu yaratarak yapmışlar.

Örneğin, bir oyuncak itfaiye kamyonun merdiveni akrep olmuş, kamyon yelkovan. Ya da kuru çiçekler, cevizler, tüyler, köpek oyuncakları, mumlar, mandallar gibi bilumum incik boncuk ve minik şey saatin kollarını oluşturmaya yaramış. Ortaya da tatlı bir iş çıkmış.

Dentsu'nun saat için hazırladığı sitede farklı versiyonlar bulunabiliyor. Realtime versiyon saatin gerçek zamanlı hali. Digest versiyonu, 2 dakikalık bir özet. Full versiyon ise saatin tüm hallerini için 24 saatlik tek bir çekim. (bu versiyon YouTube üzerinde 12 saatlik 2 bölüm halinde görülebiliyor).



Özet geç diyenlere:

Vaktim çok diyenlere, ilk 12 saat:

İkinci 12 saat:

Künye:

Reklamveren: Hitotoki

Reklam Ajansı: Dentsu, Tokyo

Yaratıcı Yönetmen: Yuto Ogawa

Sanat Yönetmeni: Ryosuke Miyashita, Minami Sakagawa

Reklam Yazarı: Yuto Ogawa, Mai Iwaana

Yönetmen: Makoto Kubota

Halkla İlişkiler Planlama: Michiru Muraki, Asako Fujimagari

Müşteri Temsilcisi: Tomoyasu Katagai, Wenni Shao

Yapımcı: Kota Endo, Taro Mikami

Kamera: Yutaro Tagawa

Sanat Yönetim: Kenichi Sasaki, Miyuki Nagao

Müzik: Satoshi Yoshitake

Proje Yöneticisi: Yasutaka Kubota, Masashi Narita

Web Direktörü: Yasutaka Matsumaru

Programlama: Motokazu Furukawa

Web Tasarım: Miki Shirokura

