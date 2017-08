Dünyanın Bilim Kurgu Evrenine Dönüşümü

Instagram'da Slap Comp ismiyle üretim yapan CG sanatçısı, gündelik yaşamdan sahneleri hayal gücüyle ve bilgisayar bilgisiyle buluşturuyor.

Profesyonel görsel efekt sanatçısı olan Slap Comp, kariyeri boyunca büyük bütçeli filmlerde görev almış. Sadece ilk isminin Allen olduğunu söyleyen ve soyismini gizleyen Slap Comp, Matrix'in çekildiği yıllarda ESC Entertainment'ın bir parçasıymış. Ardından portfolyosunda Justice League, Planet of the Apes, The Hobbit gibi yapımlar bulunan Yeni Zelanda'daki Weta Digital'a geçmiş ve uzun yıllar burada üretmiş. Ve kariyeri onu Pixar'a kadar götürmüş.

Allen, Eylül 2016'da Slap Comp isimli Instagram hesabında içerik üretmeye başlamış. Kısa ve deneysel CGI eserleri üretmeye odaklandığı bu projesiyle her gün yeni şeyler üretmekle kendini sınıyor. Hesabın temel amacını ise sınırlı kaynakla olabildiğince hızlı tamamlanmış işler ortaya koymak olarak tanımlıyor. Bu sırada da o anda ilgisini ne çekiyorsa, dilediği şekilde yapma özgürlüğünü kendisinden sakınmıyor.

Çalışmalarını görsel efekt yazılımı Houdini Indie'nin ucuz bir kopyası üzerinden sürdüren Slap Comp, korsan yazılım kullanmayı hile olarak tanımlıyor ve bundan keskin çizgilerle kaçınıyor. Instagram hesabını kendini eğittiği bir dersane gibi gören Allen'ın hesabında geriye doğru gittikçe kendini geliştirme sürecine de tanık olabiliyorsunuz. Öyle ki Allen'ın işlerini seyretmek kadar yapılan yorumları okumak da çok keyifli. Çünkü kimileri CG ile gerçek dünya arasındaki farkı anlayamamış, gerçekliğini sorgulamış veya artırılmış gerçeklik olarak tanımlamış.





























Görsel: Slap Comp