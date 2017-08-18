Dünyanın Asla İhtiyaç Duymaması Gereken Bir Koleksiyon

Çocuk hakları kuruluşu Plan International, çocuk anneler konusunda farkındalık yaratmak için çocuk-hamile koleksiyonu hazırladı.

Gelişmekte olan ülkelerde her yıl 7 milyon çocuk anne oluyor. Korkunç bir istatistik. Çocuk gelinler, çocuk anneler... Ne yazık ki ülkemizin de kanayan yaralarından, dünya için de büyük utanç. Bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak için çalışan çocuk hakları kuruluşu Plan International Finlandiya; sarsıcı bir kampanyayla çocuk anneler meselesini gözler önüne seriyor.

Finlandiya merkezli reklam ajansı Hasan & Partners tarafından yaratılan kampanya için dünya çapında tanınan moda tasarımcısı Paola Suhonen ile çalışıldı. Tasarımcı “Maternity Wear for a 12-Year-Old” adlı kampanya için çocuk gebelere yönelik 6 kıyafet tasarladı. “Hamptons” adını verdiği koleksiyon, çocuk modası diyince alıştığımız renk ve görselliğe sahip. Maviler, beyazlar, denizci renkleri, fırfırlar, parlak bir dünya. Ancak koleksiyonun çocuk dünyasıyla bağdaşmayan yanı kıyafetlerin hamile kıyafeti olması, bu o parlak renkleri karanlık hale getiriyor tabii.

Koleksiyonun tanıtımı geçtiğimiz hafta Helsinki'de yapılırken, tasarım mağazaların bulunduğu alışveriş caddesi Esplanadi'de kıyafetler çocuk mankenler üzerinde sergilendi. Dijitalde yayına giren film ise sarsıcı. Bir moda çekimi havasındaki film koşturan oynayan çocukları gösteriyor; Dünya moda dünyası, doğa güzel, çocuklar tatlı. Ancak filmin sonunda çocuklardan birinin hamile olduğunu görüyoruz. O dünyanın masumluğu bir anda kırılıveriyor tabii. Filmin bitiş cümlesi ise vurucu: "Her çocuğun doğumu bir başka çocuğun bitişi demektir. Bu koleksiyonun gerçeğe dönüşmemesi için destek olun."

Acı bir başka detay ise, daha önce kadın sünneti konusundaki çalışmalarıyla bilinen ödüllü fotoğrafçı Meeri Koutaniemi tarafından çekilen fotoğraflarda gördüğümüz çocuğun gerçekten bir anne adayı olması. 12 yaşındaki Zambiyalı Fridah, Eylül ayında bebeğini bekliyor. Tıpkı filmde diğer çocukları biraz uzaktan seyretmesi gibi bebeğinin gelişiyle okulundan ve çocukluğundan ayrı kalacak.

"Dünyanın hiç ihtiyacı olmaması gereken bir koleksiyon sunuyoruz." diye tanıtılmış koleksiyon Plan International'ın sitesinde. Çocuklar için bir hamile koleksiyonu fikri başlı başına rahatsız edici bir fikir zaten. Çocuk gebeleri süslüyor, püslüyor, normalize ediyor gibi bir eleştiri getirilebilir ancak kampanyanın bütününe baktığınızda, bunu normalleştirmek bir yana çocukluk ve gebelik arasındaki tezatı sert bir şekilde ortaya koyduğu görülebilir. Bir çeşit hiciv aslında yapılan. Çocukluk ve gebeliğin dışında, modanın bir tema olarak seçilmesi dünyanın iki farklı yanında yaşanan farklı hayatları da etkili bir şekilde vurguluyor. Allı pullu yaşamların karşısında karanlık, sert bir gerçeklik.

Künye:

Reklamveren: Plan Internation Finlandiya

Reklam Ajansı: Hasan & Partners

Fotoğrafçı:-Meeri Koutaniemi

Yönetmen / Tasarımcı: Paola Suhonen

Görüntü Yönetmeni: Leandro Righini

Yapımcı: Marc Stevenson

Görsel: Plan International