Dünyada Sadece İkimiz Varmışız Gibi Çek

iPhone 7 Plus'ın yeni reklam filmi, Şangay sokaklarında gezen bir çift aracılığıyla portre modunu anlatıyor.

Apple, iPhone 7 Plus için hazırlanan "The City" isimli yeni reklamında, daha önce Yunanistan'da geçen sıcak bir filmle anlattığı portre modunu yine tatlı bir hikayeyle anlatıyor. Kalabalık, aşk, beraberlik, yalnızlık gibi kavramlara romantik bir şekilde değinen film, telefonun portre modu özelliğini ve çekebildiği fotoğrafların kalitesini izleyicilere aktarıyor.

Portre modu dediğimiz özellik, bildiğimiz alan derinliği aslında. Siz fotoğrafınızın öznesine odaklanıyorsunuz, kamera da gerisini önemsizleştiriyor diyelim... Bu anlamda alan derinliği bir aşkın cicim aylarına benziyor, önemli olan tek şeyin karşınızdaki kişi ve geri kalan her şey flu... iPhone 7 Plus'ın bu filmi de tam olarak bu metafor üzerinden, sevimli sevimli yürüyor.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden Şangay'da geçen hikayede çiftimiz bir pazar yerinde buluşuyorlar ve birbirlerinin fotoğrafını çekmeye başlıyorlar. Önemli olan tek şey fotoğrafın öznesi olan kişi iken şehirdeki tüm insanlar yok oluyor ve ikili bomboş, post apokaliptik filmleri andıran bir havaya bürünen şehirde bir başlarına dolaşıp bütün gün fotoğraf çekiyorlar. Filmin mesajı da her şeyi tümüyle bağlıyor: "Sevdiğin şeye odaklan." Gayet derli toplu, sevimli, romantik bir film.

Görsel: YouTube