Dünya'da 2016'nın Reklamları ve Ajansları

Yılın en çok dikkat çeken işleri ve bu işlere sahip ajansları analiz eden The Gunn Report'un, 2016 yılı küresel reklamcılık endeksi sonuçları belli oldu.

Her yıl hazırlanan The Gunn Report, reklamcılıkta yaratıcı mükemmelliğe odaklanan rapor. Bu rapor küresel bir endeks hazırlayarak dünya genelinde reklamcılık endüstrisinin 1 yıl içerisindeki performansını gözler önüne seriyor. Aralık 2016'da hazırlanan The Gunn Report 2016 yayınlandı. Sonuçlara göre en çok ödül alan reklam networkü BBDO olurken en çok ödül alan reklam ajansı adam&eveDDB Londra olarak kaşımıza çıkıyor.

En çok ödül alan reklam kampanyası Burger King'in "McWhooper" kampanyası olarak listede yer alırken en çok ödül alan marka ise Samsung oluyor. Rapordaki sıralamalar tam olarak şu şekilde:

Medya Kategorisinde Yılın En Çok Ödül Alan Kampanyalar

1- Burger King, 'McWhopper', Y&R New Zealand (Auckland)

2- Microsoft Xbox, 'Tomb Raider Survival Board', McCann (London)

3- DB Export, 'Brewtroleum', Colenso BBDO (Auckland)

Film Kategorisinde Yılın En Çok Ödül Alan Kampanyalar

1- Loterias y Apuestas del Estado, 'Justino - Night Shift', Leo Burnett (Madrid)

2- Currys PC World, 'Spare The Act - Laptop', AMV BBDO (London)

3= Harvey Nichols Loyalty App, 'Shoplifters', adam&eveDDB (London)

3= John Lewis Home Insurance, 'Tiny Dancer', adam&eveDDB (London)

3= Volvo Trucks, 'Looks Who's Driving Feat. 4-yr-old Sophie', Forsman & Bodenfors (Gothenburg)

Basın/ Açıkhava Kategorisinde En Çok Ödül Alan Kampanyalar

1- Microsoft Xbox, 'Tomb Raider Survival Board', McCann (London)

2- Burger King, 'McWhopper', Y&R New Zealand (Auckland)

3- DB Export, 'Brewtroleum', Colenso BBDO (Auckland)

Dijital Kategoride En Çok Ödül Alan Kampanyalar



1- Burger King, 'McWhopper', Y&R New Zealand (Auckland)

2- ING, 'The Next Rembrandt', J. Walter Thompson (Amsterdam)

3- Lockheed Martin, 'Field Trip To Mars', McCann (New York)

Most Awarded All Gunns Blazing in the World 2016

1- Burger King, 'McWhopper', Y&R New Zealand (Auckland)

2= DB Export, 'Brewtroleum', Colenso BBDO (Auckland)

2= REI, '#OptOutside', Venables Bell & Partners (San Francisco)

En Çok Ödül Alan Reklam Ajansları

1- adam&eveDDB (London)

2- Colenso BBDO (Auckland)

3= AlmapBBDO (São Paulo)

3= Y&R New Zealand (Auckland)

En Çok Ödül Alan Reklam Networkleri



1- BBDO

2- McCann

3- Leo Burnett

En Çok Ödül Alan Ülkeler

1- Amerika Birleşik Devletleri

2- Birleşik Krallık

3- Avustralya

En Çok Ödül Alan Reklamverenler

1- Samsung

2- Burger King

3- Volkswagen

En Çok Ödül Alan Prodüksiyon Şirketleri



1- O Positive Films (New York, Santa Monica)

2- Landia (Buenos Aires, Los Angeles, Madrid)

3- Blink Productions (London)

En Çok Ödül Alan Yönetmenler



1- David Shane (Birleşik Krallık)

2= againstallodds (Birleşik Krallık)

2= Steve Rogers (ABD, Fransa, Avustralya)