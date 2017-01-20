Dünya Ralli Şampiyonası Sadece Red Bull TV'de

WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) yayın haklarını Red Bull TV aldı.

Medya tüketim alışkanlıkları değişiyor. "İçerik kraldır!" yıllardır dillere pelesenk olmuş bir ifade. Değişen mecralar var, yok olup gidenler var. Fakat "tutkular" hep aynı. Peki markalar için kritik bir eşikten geçtiğimiz şu günlerde, öncü işler kimden çıkar dersiniz? Uzaydan yeryüzüne iniş desem? Maceraperestliği sahiplenerek birçok spor etkinliğine - Red Bull Crashed Ice, Red Bull X Fighters, Red Bull Air Race, Red Bull Flugtag vb. - sponsorlukla damga vuran bir marka olan Red Bull'dan başkası olamaz tabii ki!

Bir markadan beklenenleri sürekli yükselterek çıta kavramını "uzay"a çıkaran Red Bull, TV dünyasında büyük bir dönüştürücü konumuna geliyor. Red Bull'u tanımlamak istersek nasıl bir ifade kullanırız? Enerji içeceği. Net. Fakat marka dediğimiz genel kuşatıcı yapıyı yönetmek sadece bu tanımlamadan ibaret olamaz, olmamalı. Red Bull, bunun bilincine çoktan varmış ve marka kültürünü en iyi şekilde oturtmuş markalardan. Red Bull, tüm bu dönüştürücü gücünü dijital medyada da gösteriyor ve Red Bull TV muhteşem bir içerik merkezi hâline dönüşüyor.

Red Bull TV'nin internetten yaptığı yayına bilgisayarlardan, mobil cihazlardan ve akıllı TV uygulamalarından ulaşılabiliyor. Ülkemizde de yayında olan platform, ücretsiz olması özelliğiyle dikkat çekiyor. Red Bull TV'de yer alan birçok kategori mevcut. Motor, müzik, sörf gibi çok farklı alanlarda birçok içerik var. GoPro ile yapılan küresel işbirliğinin bir sonucu olarak oluşturulmuş bir kanal da mevcut.



WRC yayını, Red Bull TV'de yarışların gerçekleştiği hafta sonlarında her akşam canlı olarak gerçekleştirilecek. Aslında bu durum, medya sektöründeki bir dönüşümün de habercisi. Futboldan basketbola, ralliden tenise kadar birçok spor dalının anlaşmalı olduğu "geleneksel" mecralar bulunmakta. Fakat hiç tam tersi şeklinde düşündünüz mü? Bir marka bir spor içeriğinin yayın haklarını satın alarak kendi medya dünyasını kuruyor. Bu durum, yenilikçiliğin ilanıdır. Ve bunu gerçekleştiren kurum bir medya holdingi değil; bir enerji içeceği markası!

WRC 2017 için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Yayınları takip etmek için de Red Bull TV'nin WRC 2017 özel sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Görsel: Red Bull