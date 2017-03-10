Drew Barrymore Yan Ekranlardaki İnsanları Yerse...
Netflix'in yeni zombi-komedi dizisi Santa Clarita Diet için hazırlanan açık hava çalışmasında, Drew Barrymore yan panolara atlayarak oradaki insanları yiyor.
Netflix'in Drew Barrymore'un rol aldığı yeni zombi-komedi dizisi Santa Clarita Diet, hem zombili hem de komedi olması nedeniyle oldukça kanlı ama komik reklam tanıtım çalışmalarına olanak tanıyor. Bunlardan biri de Drew Barrymore'un yandaki panolara tırmanıp oradaki insanları yediği bir açık hava çalışması.
Dizide, Drew Barrymore mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan bir emlakçıyken, birden zombiye dönüşür ve eşi ona destek olarak, "yemek" bulmasına yardımcı olur. Doner LA tarafından yaratılan açık hava çalışması dizinin ana fikri olan mutlu evlilik ve zombiliği aynı anda veriyor.
Thrillboards adını taşıyan çalışmada, yan yana yerleştirilen dijital panolar görüyoruz. Birinde dizinin tanıtımı oynarken diğerlerinde alakasız reklamlar dönüyor. Ancak birden Drew Barrymore kendi ekranından çıkıp o alakasız reklamlardaki insanları yiyor, sonra kendi panosuna ve kocasının yanına elinde bir ayak, bir kol veya başka bir uzuvla kanlar içinde geri dönüyor. Kocası da o insanlardan kalan parçaları yerlerine geri koymaya çalışıyor.
Komik bence. Ama bir sürü insana iğrenç geleceğini tahmin ediyorum. Nitekim aynı dizinin Almanya'da curry soslu parmak görseli kullanan açık hava çalışması, gelen tepkiler nedeniyle geri çekilmiş. Dizi için benzer vahşette basılı işler de var, onlar da "hoş."
Dizi 3 Şubat'ta başladı. İlgilenenlere duyurulur.
Künye:
Reklamveren: Netflix
Reklam Ajansı: Doner LA
Genel Müdür: Zihla Salinas
Yaratıcı Bölüm Başkanı: Jason Gaboriau
Marka Başkan Yardımcısı: Sara Schwartz
Tasarım Yöneticisi: Drew Brooks
Sanat Yönetmeni: Lauren Culbertson, Sierra Moore
Reklam Yazarı: Ryan Sims, Ariana Delfini
Tasarımcı: Sophie Gosseto
Yapımcı: Leslie Harro
İçerik Yapımcısı: Tayo Ola
Kurgu: Anthony Foster
Yapım Şirketi: Logan
Yönetmen: Grady Hall
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Alexei Tylevich
Görsel Efekt Süpervizörü: Stephan Kosinski
CG Süpervizörü: Brandon Thomas
Yaratıcı Yönetmen: Kaan Atilla
Yönetici Yapımcı: Matt Winkel
Uygulayıcı Yapımcı: Steve Gould
Post Prodüksiyon: Dan Lombardo
Yapım Yardımcısı: Ryan Hitch
Yapım Koordinatörü: Joe Mackedanz, Jesse Silva
Kurgu: Mike Merkwan, James Connelly
Flame: Carl Edwards
Compositor: Robert Hubbard, Jon Sadonsky
Roto: Kyle Hause
Tasarım: Eunha Choi, Eun Kim, Josh Childers, Amy Wang, Alex Hanson
2b Canlandırma: Scott Ulrich, Ivan Cruz
Görsel: YouTube