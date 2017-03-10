Drew Barrymore Yan Ekranlardaki İnsanları Yerse...

Netflix'in yeni zombi-komedi dizisi Santa Clarita Diet için hazırlanan açık hava çalışmasında, Drew Barrymore yan panolara atlayarak oradaki insanları yiyor.

Netflix'in Drew Barrymore'un rol aldığı yeni zombi-komedi dizisi Santa Clarita Diet, hem zombili hem de komedi olması nedeniyle oldukça kanlı ama komik reklam tanıtım çalışmalarına olanak tanıyor. Bunlardan biri de Drew Barrymore'un yandaki panolara tırmanıp oradaki insanları yediği bir açık hava çalışması.

Dizide, Drew Barrymore mutlu bir evliliği ve iki çocuğu olan bir emlakçıyken, birden zombiye dönüşür ve eşi ona destek olarak, "yemek" bulmasına yardımcı olur. Doner LA tarafından yaratılan açık hava çalışması dizinin ana fikri olan mutlu evlilik ve zombiliği aynı anda veriyor.

Thrillboards adını taşıyan çalışmada, yan yana yerleştirilen dijital panolar görüyoruz. Birinde dizinin tanıtımı oynarken diğerlerinde alakasız reklamlar dönüyor. Ancak birden Drew Barrymore kendi ekranından çıkıp o alakasız reklamlardaki insanları yiyor, sonra kendi panosuna ve kocasının yanına elinde bir ayak, bir kol veya başka bir uzuvla kanlar içinde geri dönüyor. Kocası da o insanlardan kalan parçaları yerlerine geri koymaya çalışıyor.

Komik bence. Ama bir sürü insana iğrenç geleceğini tahmin ediyorum. Nitekim aynı dizinin Almanya'da curry soslu parmak görseli kullanan açık hava çalışması, gelen tepkiler nedeniyle geri çekilmiş. Dizi için benzer vahşette basılı işler de var, onlar da "hoş."

Dizi 3 Şubat'ta başladı. İlgilenenlere duyurulur.









Künye:

Reklamveren: Netflix

Reklam Ajansı: Doner LA

Genel Müdür: Zihla Salinas

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Jason Gaboriau

Marka Başkan Yardımcısı: Sara Schwartz

Tasarım Yöneticisi: Drew Brooks

Sanat Yönetmeni: Lauren Culbertson, Sierra Moore

Reklam Yazarı: Ryan Sims, Ariana Delfini

Tasarımcı: Sophie Gosseto

Yapımcı: Leslie Harro

İçerik Yapımcısı: Tayo Ola

Kurgu: Anthony Foster

Yapım Şirketi: Logan

Yönetmen: Grady Hall

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Alexei Tylevich

Görsel Efekt Süpervizörü: Stephan Kosinski

CG Süpervizörü: Brandon Thomas

Yaratıcı Yönetmen: Kaan Atilla

Yönetici Yapımcı: Matt Winkel

Uygulayıcı Yapımcı: Steve Gould

Post Prodüksiyon: Dan Lombardo

Yapım Yardımcısı: Ryan Hitch

Yapım Koordinatörü: Joe Mackedanz, Jesse Silva

Kurgu: Mike Merkwan, James Connelly

Flame: Carl Edwards

Compositor: Robert Hubbard, Jon Sadonsky

Roto: Kyle Hause

Tasarım: Eunha Choi, Eun Kim, Josh Childers, Amy Wang, Alex Hanson

2b Canlandırma: Scott Ulrich, Ivan Cruz



Görsel: YouTube