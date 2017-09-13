Dördüncü Tür Çikolata İcat Edildi

Bitter, sütlü ve beyaz çikolata türlerinin ardından Barry Callebaut adlı çikolata üreticisi, Ruby adlı kakao çekirdeklerinden yapılan yeni bir çikolata türü geliştirdi.

Çikolatanın türleri sorulduğunda çoğu insan bir çırpıda üç ana türde çikolata sayabilir: Sütlü çikolata, bitter çikolata ve beyaz çikolata. Beyaz çikolata 80 yıl önce dünyaya tanıtıldığından bu yana ise yeni bir tür çikolatayla tanışmamıştık. Bu yeni çikolatanın adı Ruby çikolata.



Ruby çikolata, Barry Callebaut adlı yüksek kalite çikolata ve kakao ürünleri üreticisinin çatısı altında icat edilmiş. Zürih merkezli şirketin bu çikolatayı geliştirmesi tam 13 yılını almış. Basın bülteninde "yoğun bir duygusal haz" sözleriyle tanıtılan Ruby’nin tadı, "böğürtlenli meyve tadı ile pürüzsüz tatlılık arasındaki zıtlıkla ortaya çıkan lezzet” olarak tasvir edilmiş.

Fotoğraflardan ve videodan da görülebileceği üzere Ruby çikolata pembe renkte. Bu renk herhangi bir meyve aromasından ya da gıda boyasından kaynaklanmıyor. Doğrudan Ruby kakao çekirdeklerinin pigmentlerinden kaynaklanıyor. Ancak yine de Ruby ile yapılan çikolatanın bileşimi halen gizemini koruyor. Bitter çikolata, süt oranı düşük, kakao oranı yüksek iken beyaz çikolatada oranlar bunun tam tersidir ve sütlü çikolata ise bu ikisinin aralarında bir yere düşer. Ruby çikolatasının bu spektrumda nereye düştüğü ise bir soru işareti.

Milk, white, dark and now... ruby chocolate! Confectioners invent a new kind of chocolate for the first time in 80 years. pic.twitter.com/03KRpFkfLh

— The Times of London (@thetimes) 6 Eylül 2017

Dördüncü tür çikolata olarak tabir edilen Ruby çikolata, 5 Eylül’de Şangay’da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı ama henüz tüketiciye sunulmadı. Şu anda dünya çapında çeşitli çikolata üreticilerine ve şekerleme satıcılarına büyük miktarlarda satılıyor. Bu yüzden bu yeni lezzetin tadına bakmak için çok uzun süre beklememize de gerek kalmayacak. Göründüğü kadar lezzetli mi göreceğiz.

This is the #rubychocolate that everyone is on about. Taste is like white choc w/ berry fruits - but all from bean... pic.twitter.com/NqGs90Lmda

— Andrew Baker (@ccAndrewBaker) 5 Eylül 2017

Görsel: Twitter