Dokununca Beklenmedik Tepkiler Veren Kağıt Hayvanlar

Japon tasarımcı Haruki Nakamura, temas halinde şaşırtıcı meziyetleri olan mekanik kirigami figürler yapıyor.

Japonya'da doğup evrensel bir anlama kavuşan origami kağıdı katlama üzerine kurulu. Kirigami ise katlama yerine kesme eylemini temel alıyor. Tek bir kağıt parçasını keserek yaratılan optik illüzyonlar ve görkemli yapılar da bu sanatın en bilinen örnekleri arasında. Japon tasarımcı Haruki Nakamura ise kağıtla olan ilişkisini fizikle buluşturuyor ve zıplayan, yuvarlanan, açılan, dönen kağıt figürler yapıyor.

Nakamura kağıdı kesiyor, yapıştırıyor, birleştiriyor ve ortaya sürprizlerle dolu hayvan kuklaları çıkıyor. Bu kuklalar bir başka Japon sanatı olan karakuri'yle (bir canlıya benzeyen ve hareket edebilen mekanik kukla sanatı) bir araya gelerek sevimli ve eğlenceli detaylara kavuşuyor. Örneğin bir kağıt parçasını yere bırakıyorsunuz ve bir anda penguen oluyor. Armadilloya dokunuyorsunuz ve bir anda yuvarlanmaya başlıyor. Timsahın karnını sıkıyorsunuz ve ağzındaki kurbağa gözünüzün içine gülümsüyor.

Haruki Nakamura'nın tasarımlarını sattığı bir internet sitesi de var. Ancak sadece Japonya içine gönderim yapıyor. YouTube kanalında ise bazı çalışmalarının nasıl yapılır videosunu bulabilir veya internette birkaç anahtar kelimeyle benzer tasarımların taslaklarına ulaşabilir ve yazıcı, kağıt, makas üçlüsüyle kendi kuklalarınızı yapabilirsiniz.

Görsel: Haruki Nakamura