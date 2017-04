Dokunmayı Gerektirmeyen Yapay Zekalı Sürücü Asistanı

Chris, sürücünün akıllı telefondan soyutlanmış bir şekilde dijital yaşamını yönetebilmesini sağlayan yapay zekalı bir eller serbest sürücü asistanı olarak Kicsktarter’da fonlanıyor.

Araç kullanırken sürücülerin akıllı telefonla haşır neşir olması, seyir halinde gözlerini yoldan ayırması oldukça tehlikeli. Sürücüleri bilinçlendirme amaçlı Hello, Driving Barista ve It can wait gibi pek çok kampanya yapıldı, yapılıyor. Peki akıllı telefon haricinde araç kullanırken dijital yaşamla bağlantıyı sürdürmek sağlıklı bir durum mu? Gözlerinizi yoldan, ellerinizi direksiyondan ayırmanız gerekmediğinde dijital dünya ile bağı sürdürmek ne tür avantajlar sağlar, güvenli midir? German Autolabs tarafından yaratılan Chris bu tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. “Tamamen sesli etkileşimle yönetilebilen handsfree yapay zekalı sürücü asistanı” olarak tanımlanan cihaz, Kickstarter’da fonlanıyor.



Chris, “dokunmatik olmayan” bir cihaz. Tüm otomobillerle uyumlu. Son teknoloji ürünü konuşma tanıma ve oldukça basitleştirilmiş hareket kontrolü sayesinde sürüş sırasında rahatça kullanılabiliyor. Sürücüyü dinliyor ve bir arkadaş gibi onunla konuşabiliyor. Sürücü, akıllı telefonunu erişemeyeceği bir yere koyup sadece Chris ile yoluna devam edebiliyor. Chris’in akıllı telefonla bağlantı kurması yeterli. Sürücünün iletişim kurmak için tek bir parmağını bile kullanması gerekmiyor. Bu anlamda cihazın güvenli bir sürüş deneyimi sunduğu vurgulanıyor. Tabii bu konu üzerine bence biraz düşünmek lazım. Çünkü eller ve gözler meşgul olmasa da zihinsel meşguliyet de dikkat dağınıklığına neden olabilir.

Yapay zeka teknolojisi ve Doğal Dil İşleme ile donatılan Chris, kullanıla kullanıla sürücünün ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp daha iyi hizmet verir hale geliyor. Daha da güzel tarafı, gelen kutunuza yeni bir mesaj düştüğünde, trafiğin sıkışıklığı nedeniyle istikamet değiştirmeniz gerektiğinde ve sürüş esnasında ihtiyaç duyacağınız daha pek çok konuda sizi kendiliğinden haberdar ediyor. Sürücü için dijital yaşamın noktalarını birleştiriyor da denebilir.



Ne dediğinizi duyar gibiyim, "Siri, Android Auto, navigasyon uygulamaları ve benzeri pek çok şey Chris'in yaptığı şeyleri yapabiliyor zaten." diye düşünüyorsunuz. Ancak Chris'in yaratıcıları anneleri de listeye dahil ederek, esprili bir şemayla (aşağıda) Chris'in ve diğerlerinin neyi yapabilip neyi yapamadığını net bir şekilde ifade etmişler.

Chris; Facebook, WhatsApp, kısa mesaj, ya da e-posta iletisi aldığında, sürücüyü haberdar edip, sürücü isterse mesajı sesli olarak ona okuyor. Sürücünün sesli olarak verdiği yanıtı yazılı bir metin haline getirip karşı tarafa yolluyor. Spotify, Apple Music, Google Music gibi kaynaklardan çevrim içi olarak ya da akıllı telefondan çevrim dışı olarak sürücünün sevdiği parçaları çalabiliyor. Sesle ve jestlerle; çalma listeleri arasında gezinmeyi, parça değiştirmeyi, durdurmayı mümkün kılıyor. Sürücü için en iyi rotayı bulabilen Chris, gerçek zamanlı trafik bilgisiyle sürücüyü gelişmelerden ediyor. Ayrıca benzin istasyonları, otoparklar, restoranlar ve diğer ilgi çekici yerler de Chris’in bilgisi dahilinde. Telefon bağlantısı konusunda ise endişe etmeye gerek yok, navigasyon çevrimdışı olarak da çalışabiliyor.

10.0 x 9.2 x 9.6 cm ölçülerindeki cihaz, 182 gram ağırlığında. Yuvarlak, şık ve renkli görüntü veren ekranı, 3.2 inç TFT LCD. Yüksek çözünürlüklü hareket sensörüyle donatılmış. Bluetooth özelliği bulunuyor. Android 4.4 ve üzeri ile iOS 10 ve üzeri işletim sistemleriyle uyumlu.



Görsel: Kickstarter, Medium