Dokuma Maskeler

Bertjan Pot, halı dokuma tekniklerini kullanarak parlak renklerde modern maskeler tasarlıyor.

Hollandalı tasarımcı Bertjan Pot’un Masks serisi, 2010 yılında başladığı malzeme deneylerinin sonucu olarak ortaya çıkmış ve daha sonra devamlı bir proje halini almış. Pot’un planı halı dokumakmış ancak halı üzerinde çalışırken sert dokumanın şekillendirilebildiğini deneyimlemiş. Olağanüstü desenler yaratan parlak renklerde iplerle çalışırken bunlarla sınırsız çeşitlilikte maskeler yaratılabileceğini fark etmiş. Merakının yol açtığı deneyler, çeşitli üreticilerle birlikte çalışıp halılarla neler yapılabileceğini keşfetmesinde ve sınırları zorlamasında etkili olmuş. Tasarımcı; Arco, Established & Sons, Feld, Gelderland, Montis, Moooi ve Nike gibi markalarla çalışıyor.

Bertjan Pot’un el yapımı maskeleri, kendine özgü bir renk paletine ve stile sahip. Bazıları insan, bazıları hayvan, bazıları ise soyut formlarda. Sanki bir hikaye anlatmak istiyor gibi duran maskelerin fetişist, sevimli ve bir parça da korkutucu bir görünümleri var.

Görsel: Bertjan Pot