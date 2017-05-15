Doğru Hediye, Yanlış Zaman
Japon hediyelik eşya mağazası Shaddy için Dentsu tarafından çekilen film ünlü yazar O. Henry'nin hikayesini temel alıyor.
Reklamlar bazen ilhamını klasik eserlerden alabiliyor. Buna bir örnek de Japon hediyelik eşya mağazası Shaddy için reklam ajansı Dentsu tarafından hazırlanan "The Gift of The Magi" isimli film. ABD'li ünlü yazar O. Henry'nin en sevilen hikayelerinden birini ekrana taşıyan film, genç ve yoksul bir çiftin birbirlerine olan sevgisini hediyelerle göstermesini anlatıyor.
1900'lü yıllarda yayınlanan "The Gift of The Magi" O. Henry'nin ülkemizde "Noel Hediyesi" adıyla bilinen kısa hikayesi. Aslında O. Henry'i bilenlerin aklına ilk gelecek hikayelerinden de denebilir. Sevgiyi, fedakarlığı ve vericiliği yoksullukla birlikte vurgulayan hikaye; sevimli olduğu kadar da biraz hüzünlü bir yan taşır. Zaten vurucu sonu ve kısalığı ile reklam adaptasyonuna oldukça uygun olan bu zamansız hikaye; Shaddy'nin mükemmel görsellikte filminde hayata geliyor.
Macaristan'da çekilen filmde kıyafetler, dekor, aksesuarlar... Hepsi dönemin Avrupa'sına uygun. Film ekibi zamanın ruhunu yakalama konusuna büyük özen gösterdiklerini belirtiyor. Filmde, genç ve aşık çiftimiz, birbirine hediye arıyor ve bu hediyeleri alabilmek için en değerli şeylerinden vaz geçiyorlar. Kız, çocuğa saat zinciri alabilmek için çocuğun o çok sevdiği saçlarını kestirip satıyor. Oğlansa kıza bir saç tarağı alabilmek için saatini satıyor. Sonunda ikisi de kullanamayacakları hediyelerle kalakalıyorlar. Gülümseyip birbirlerine sarılıyorlar, ne yapsınlar? Sondaki Japonca bölümde de filmin hızlı bir özetini geçiyor ve "Nice mutluluklar için Shaddy" gibi bir mesajla bitiyor.
Film, hikayeden ilham almış bir film değil; hikayenin birebir adaptasyonu. O nedenle sanki O. Henry'nin hikayesinin filmi çekilmiş gibi aslında. Çok güzel görünen, duygusal bir film.
Künye:
Reklamveren: Shaddy
Reklam Ajansı: Dentsu, Japonya
Yaratıcı Yönetmen: On Gunji
Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Naofumi Mura
Yapım Şirketi: Taiyo Kikaku / Dokuwa Communications
Yönetmen: Wakana Suzuki
Görüntü Yönetmeni: Tetsuya Kondo
Yapımcı: Mariko Tsutsumi
Yönetici Yapımcı: Ken Hagen Takenaka
Yapım Yöneticisi: Eriko Amari
Proje Koordinatörü: Ichiro Mizutani
Yapım Hizmet Şirketi: Flatpack Films
Hizmet Yapımcısı: Zita Kisgergely
Yapım Yöneticisi: Virág Varga
Konum Yöneticisi: Fanni Verbovszki
Yapım Koordinatörü: Krisztina Tóth
Yapım Asistanı: Gergő Gálbor
Sanat Yönetmeni:Tünde Csáki
Steadycam Görüntü Yönetmeni: Tamás Hámori
Video: Máté Oláh
Ses: Csaba Major
Set Dekorasyon: Tamás Tamási
İnşaat: Gábor Kovács
Görsel efekt: Ferenc Deák
Gardrop: Blanka Haraszti
Makyaj: Petra Kovács
Saç: Viktor Nagy
Casting: Ralph Berkin
Casting Koordinatörü: Dániel Timon
Ulaşım: Zsolt Somogyi
Orijinal Şarkı: Simplicity
Görsel: YouTube