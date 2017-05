Doğru Hediye, Yanlış Zaman

Japon hediyelik eşya mağazası Shaddy için Dentsu tarafından çekilen film ünlü yazar O. Henry'nin hikayesini temel alıyor.

Reklamlar bazen ilhamını klasik eserlerden alabiliyor. Buna bir örnek de Japon hediyelik eşya mağazası Shaddy için reklam ajansı Dentsu tarafından hazırlanan "The Gift of The Magi" isimli film. ABD'li ünlü yazar O. Henry'nin en sevilen hikayelerinden birini ekrana taşıyan film, genç ve yoksul bir çiftin birbirlerine olan sevgisini hediyelerle göstermesini anlatıyor.

1900'lü yıllarda yayınlanan "The Gift of The Magi" O. Henry'nin ülkemizde "Noel Hediyesi" adıyla bilinen kısa hikayesi. Aslında O. Henry'i bilenlerin aklına ilk gelecek hikayelerinden de denebilir. Sevgiyi, fedakarlığı ve vericiliği yoksullukla birlikte vurgulayan hikaye; sevimli olduğu kadar da biraz hüzünlü bir yan taşır. Zaten vurucu sonu ve kısalığı ile reklam adaptasyonuna oldukça uygun olan bu zamansız hikaye; Shaddy'nin mükemmel görsellikte filminde hayata geliyor.

Macaristan'da çekilen filmde kıyafetler, dekor, aksesuarlar... Hepsi dönemin Avrupa'sına uygun. Film ekibi zamanın ruhunu yakalama konusuna büyük özen gösterdiklerini belirtiyor. Filmde, genç ve aşık çiftimiz, birbirine hediye arıyor ve bu hediyeleri alabilmek için en değerli şeylerinden vaz geçiyorlar. Kız, çocuğa saat zinciri alabilmek için çocuğun o çok sevdiği saçlarını kestirip satıyor. Oğlansa kıza bir saç tarağı alabilmek için saatini satıyor. Sonunda ikisi de kullanamayacakları hediyelerle kalakalıyorlar. Gülümseyip birbirlerine sarılıyorlar, ne yapsınlar? Sondaki Japonca bölümde de filmin hızlı bir özetini geçiyor ve "Nice mutluluklar için Shaddy" gibi bir mesajla bitiyor.

Film, hikayeden ilham almış bir film değil; hikayenin birebir adaptasyonu. O nedenle sanki O. Henry'nin hikayesinin filmi çekilmiş gibi aslında. Çok güzel görünen, duygusal bir film.



Künye:

Reklamveren: Shaddy

Reklam Ajansı: Dentsu, Japonya

Yaratıcı Yönetmen: On Gunji

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Naofumi Mura

Yapım Şirketi: Taiyo Kikaku / Dokuwa Communications

Yönetmen: Wakana Suzuki

Görüntü Yönetmeni: Tetsuya Kondo

Yapımcı: Mariko Tsutsumi

Yönetici Yapımcı: Ken Hagen Takenaka

Yapım Yöneticisi: Eriko Amari

Proje Koordinatörü: Ichiro Mizutani

Yapım Hizmet Şirketi: Flatpack Films

Hizmet Yapımcısı: Zita Kisgergely

Yapım Yöneticisi: Virág Varga

Konum Yöneticisi: Fanni Verbovszki

Yapım Koordinatörü: Krisztina Tóth

Yapım Asistanı: Gergő Gálbor

Sanat Yönetmeni:Tünde Csáki

Steadycam Görüntü Yönetmeni: Tamás Hámori

Video: Máté Oláh

Ses: Csaba Major

Set Dekorasyon: Tamás Tamási

İnşaat: Gábor Kovács

Görsel efekt: Ferenc Deák

Gardrop: Blanka Haraszti

Makyaj: Petra Kovács

Saç: Viktor Nagy

Casting: Ralph Berkin

Casting Koordinatörü: Dániel Timon

Ulaşım: Zsolt Somogyi

Orijinal Şarkı: Simplicity

