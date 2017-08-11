Doğayı ve İşçinin Hakkını Sömürmeyen Giysiler

Bottle Thread plastik şişeleri geri dönüştürerek; doğaya saygılı, yüksek kalitede, nefes alabilen, dayanıklı ve işçilerin hakkını gasbetmeyen etik giyim eşyaları üretiyor.

Pet şişelerden geri dönüşümle; sallanan sandalye, battaniye, babet ve ışık kaynağı gibi pek çok eşya üretildiğini gördük. Çevreciler, minimalist tarzı sevenler ve gezginler için önemli olabilecek bir başka adım da plastik şişelerden sürdürülebilir giysiler üreten ABD'li girişim Bootle Thread'den geldi.

ABD’de her gün milyonlarca plastik şişe atık haline geliyor. Pek çoğu okyanuslara karışıyor ve ekosistemi etkileyerek iklim değişikliğini tetikliyor. Kickstarter’da destek toplayan ve bugün hedefine ulaşan Pittsburgh merkezli girişim Bottle Thread de pet şişeleri "yüksek kalitede" giysilere dönüştürerek bu olumsuzlukla mücadele etmeyi amaçlıyor. Giysilerin en önemli özellikleri arasında dayanıklı ve genel olarak günlük giyimde kullanılan diğer parçalarla kolaylıkla uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmış olmaları. Dayanıklı olmaları, uzun süre kullanılabilmeleri de yine giysi atıklarını azaltmayı amaçlayan bir özellik.

Modanın “rahat, sağlam ve şık” olmakla eşdeğer olduğuna inanan Bottle Thread, ürettiği giysilerin uzun iş günlerinde ve seyahatlerde oldukça kullanışlı olduğunu vurguluyor. Kırışmayan kumaştan yapıldıklarından ütüleme gerektirmiyorlar. Pet şişeden geri dönüşüm denince insanların kafalarını en çok karıştıran şey ise kumaşın terletip terletmediği. Bottle Thread ise giysilerin yüksek seviyede nefes alabilir yapıya sahip olduğunu belirtiyor.

Sürdürülebilirlik esasına göre çalışan bir ekip tarafından geliştirilen Bottle Thread, çevreye zarar vermeden en kaliteli ve en hesaplı giysileri üretmeye odaklanmış. Aynı zamanda işçinin hakkından kesmeden yüksek kalitede üretim yapma prensibine sahip.

Görsel: Kickstarter