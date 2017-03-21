Doğayı Ağaçlarla Yeniden Şarj Etmek

İtalyan sanatçı Escif'in Olivella Dağı'ndaki orman tahribatını şarj metaforu eşliğinde giderecek Breath projesi, Indiegogo'da fonlanıyor.

Güney İtalya’da, Sapri'de bulunan Olivella Dağı'nda yüzyıllar önce yapılan büyük orman tahribatı, bugün bölgede hidrojeolojik istikrarsızlığa neden oluyor. İspanyol sanatçı Escif, Breath – Time to Recharge (Nefes al - yeniden şarj olma zamanı) adlı ekolojik sanat projesiyle bu dağı yeniden ağaçlandırmayı hedefliyor.

Sanatçının bir tür ekolojik sanat müdahalesi niteliğindeki projesi, dağın çıplak yüzünde bulunan pil şeklinde bir görselle temsil ediliyor. Boş pil görselinin şu an için 3 boyutlu tasarımla elde edilmiş bir görüntü olduğunun altını çizelim. Uygulamaya geçildiğinde ağaçlarla yaratılacak bu boş pil şeklindeki manzara, toplamda 120.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak - neredeyse 17 futbol sahası - boyutta olacağı ve Avrupa’nın en büyük sanat projesi olacağı vurgulanıyor. Proje süresince bölgeye özgü 5.000 yeni ağaç, pilin içindeki boş alana dikilerek pil şarj edilecek. 1700’lü yıllarda gerçekleşmiş olan ağaç tahribatı, bölgede iklimle bağlantılı sorunlara ve sele neden oluyor. Dolayısıyla proje sayesinde bu sorunların da önüne geçmek hedefleniyor.

Escif tarafından tasarlanan projenin küratörlüğünü Antonio Oriente ve Incipit yürütüyor. Proje dahilinde 2.500 adet pırnal meşesi ve 2500 adet de akçaağaç, pil görüntüsünün içine dikilecek. Ağaç ekiminin ilk aşaması için hedeflenen tarih, Eylül 2017. Bölge halkı, pil görüntüsünün yavaş yavaş "yeniden şarj ediliyor" olduğunu görebilecek. 2019'da ağaç pilini tamamen şarj etmek ve dağın yeşil ihtişamını geri kazanmak için daha fazla ağaç dikilecek. Dolayısıyla Eylül 2017’de düşük pil görünümünde olan manzara, Eylül 2019’da dolu pil görünümüne kavuşacak. Eylül 2020’de ise müdahale son bulacak ve doğa kendi haline bırakılacak.





“Finansal sistemimiz kriz halinde değil. Gerçek krizde olan gezegenimiz. Doğal kaynakları tükeniyor; gelecek nesillere, hayvanlara, bitkilere, ağaçlara ve Dünya'ya tamamen saygısızlık ediyoruz.” mesajıyla ekip Olivella Dağı’nın ötesinde tüm dünyaya önemli bir mesaj veriyor. Proje şu anda Indiegogo’da fonlanıyor ve sürenin dolmasına 1 ay kala hedefinin %71’ine ulaşmış durumda.

Görsel: Breath Project