Doğal Malzemelerden İlham Alan Kurumsal Kimlik

Moskova'daki Grut restoran için hazırlanan kurumsal kimlik çalışması, yaşayan dokulardan esinlenilen çizimlerle sade ve şık bir çizgi ortaya koyuyor.

Moskova merkezli markalama ajansı Suprematika, kendi restoran-birahane markasını yarattıktan sonra, Moskova'nın güneyinde açılan "Grut" isimli bu restoran için kurumsal kimlik ve ambalaj tasarımları hazırladı.

Restoranın iç mekanı dokuların ön plana çıkacağı şekilde tasarlanmış. Ahşap, metal ve betonun ham şekliyle yoğun olarak kullanıldığı mekanda yeşilliklerle dolu bir teras da düşünülmüş. Dekorasyonda kullanılan hemen hemen tüm öğeler el yapımı ve yaşayan malzemelerle üretilmiş. Ortaya şık, doğal ve modern görünümlü bir alan çıkmış.

Grut'un kurumsal kimliğine de restoranın benzersiz iç tasarımı ve burada kullanılan doğal malzemelerin dokusu ilham vermiş. Logoda minimalist ve sade çizgiler kullanılarak, bağırmayan ve kendinden çok, ortamın dokusuna işaret eden bir tasarım yakalanmış. Kurumsal kimliğin diğer ayaklarında ise ağaç kesiti taşıyıcı unsur olarak kullanılmış. Ağaç kesitlerinin hayat bulduğu ve bir manzaraya dönüştüğü çizimler, bardak altlıklarından şişe ambalajına, kartvizitlerden karton bardaklara, hemen hemen her yere taşınmış. Sonuç ise tertemiz, sade ve restoranın bütünüyle uyum içerisinde bir kurumsal kimlik olmuş.

Künye:

Reklamveren: Grut Brewery

Reklam Ajansı: Suprematika

Yaratıcı Yönetmen / Tasarımcı: Vladimir Lifanov

Proje Yöneticisi: Marina Lokteeva

Görsel: Suprematika