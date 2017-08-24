Doğadan Gelen Güzellik
Shiseido'nun gençlere seslenen ürün gamı Waso için hazırlanan lansman kampanyası; doğanın güzelliğini etkileyici bir görsellikle sunuyor.
Japon kozmetik markası Shiseido, genç hedef kitleye seslenecek Waso isimli ürün gamının tanıtımı için Wieden+Kennedy Tokyo ile iş birliğine gidince ortaya etkileyici bir görselliği olan bir lansman kampanyası çıktı. Doğayı merkeze koyan kampanya, ürünlerin doğallığını lüks ve estetik bir duruşla anlatıyor.
Waso, Japonların "washoku" felsefesine dayanan bir kozmetik koleksiyonu. Washoku, aslında Japon mutfağını ve yemeklerini tanımlamada kullanılan bir terim. Doğal içeriklerin sade, minimal ama ustalık ve beceri isteyen tekniklerle hazırlanmasına dair bir anlamı var. Bunun yanı sıra “WA” Japonca'da uyum, ahenk ve barış anlamları taşırken; “SO” ilham, fikir ve düşünce demek. Yani barış ve sükünetle ilhamın bir birleşimi. İsmini böyle bir yerden alan bir ürün gamının filmi de elbette doğaya, sadeliğe ve güzelliğe bir övgü içeriyor. Bunun yanı sıra gelenekle yeniliği, doğayla teknolojiyi de harmanlıyor. Tüm bunlar da Waso'nun lansman sloganı ile örtüşüyor: "All Things Beautiful Come From Nature" yani "Güzel olan her şey doğadan gelir."
Film nefis bir görsellik sunuyor. Timelapse olarak çekilen çiçekler, böcekler, arı petekleri eşsiz renk ve dokularıyla karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar daha steril ve klinik görünümlü kameralar, robot kolları ve sensörlerle çevrili. Bu da ilginç bir tezat yaratıyor. Tüm bu teknoloji doğanın sunduklarını özümsemek ve film sonunda gördüğümüz heykele doğru şekilde aktarabilmek için kullanılıyor. Blinkink'ten Dvein tarafından çekilen filmin kamera arkası videosunda, filmde Waso'nun içeriklerini kullanarak bir sanat eseri yaratmak istediklerini söylüyor. Film, bunu kesinlikle başarıyor.
Kampanya lansman filminin dışında Viviane Sassen tarafından çekilen fotoğraflarla da destekleniyor. Bir moda çekimi gibi görünen fotoğraflar, marka elçisi olarak seçilen 5 yeni yüzü doğa içerisinde görüntülüyor. Waso'nun kültürünü ve vizyonu yansıyan çekimlerde öznelerin gençliği ve gücü arkaplanın doğallığı ile bir arada sunuluyor. Buradaki mankenler kıyafetleri ve bulundukları ortamla havuç, bal peteği, mantar, yeşillik ve tofu gibi temel Waso içeriklerini temsil ediyor.
Dijital ayakta ise, multimedya sanatçısı Julian Klincewicz'in video içerikleri yer alıyor. Milennial kuşağının bir temsilcisi olarak Julian, "yol" temalı içerikleriyle kız arkadaşıyla çıktıkları yolculukları aktarırken, uzun uzadıya cilt bakımı yapmak istemeyen, daha plansız ve doğaçlama yaşayan gençlerin hayat tarzını yansıtıyor.
Ambalajları da W+K Tokyo tarafından hazırlanan Waso, Instagram sayfası ve internet sitesi üzerinde de aynı görsel dili konuşuyor.
Künye:
Reklamveren: Shiseido
Reklam Ajansı: Wieden + Kennedy Tokyo
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Tota Hasegawa, Mike Farr
Yaratıcı Yönetmen: Azsa West
Sanat Yönetmeni: Sara Phillips
Reklam Yazarı: Rebecca Pottinger
Stratejik Planlama: Irina Tone, Hidemi Takeuchi
Ajans Yapımcısı: Kana Wakabayashi, Kosuke Sasaki
Yapım Yöneticisi: Abby Marten, Yoko Onodera
Tasarım: Ayano Takase
İletişim Planlama: Justin Lam
Müşteri Ekibi: Kensuke Suemasa, Kayoko Kinjo, Yoshiko Amano, Karen Peng, Kentaro Hayashi, Kyoko Aihara
Fotoğrafçı: Viviane Sassen
Basın Yapım: Simone Takasaki
Yapımcı: Marni Beardsley
Mankenler: Jenny Choi, Amalie Rose, Elliott Jay Brown, Torraine Futurum, Lotte Van Nort
Yapımcı: Marni Beardsley
Yönetmen: Dvein
Eş Yönetmen: Espaday Santacruz
Yapım: Blinkink
Yönetici Yapımcı: Bart Yates
Yapımcı: Benjamin Lole
Yapım Yöneticisi: Alberto Lopez Garrido
Görüntü Yönetmeni: Juan Santa Cruz
Timelapse Görüntü Yönetmeni: Juan Santa Cruz, Tulio Ferreira
Yapım Koordinatörü: Paloma Espinos
Sanat Yönetmeni: David Diez
Sanat Asistanı: Mireia Soto
Model Yapım: Alejandro Bravo, Carlos Delgado
Post Prodüksiyon: Analog ＋ Blinkink
Grade: Dirty Looks
Renklendirme: Steve Bearman
Müzik: Ivan Llopis＠Banjo Music
Ses Tasarım: Ivan Llopis@Banjo Music
PostProdüksiyon Süpervizörü: Dave Burton
Kurgu: Maria Anton
Manzara Tasarım ve Botanik: Ana
Robotlar: Universal Robots
Behind the Scenes Video
Kamera Arkası Yönetmen: Tulio Ferreira
"On The Road" Yönetmen/Kurgucu: Julian Klincewicz
Web Tasarım: RaNa design associates, inc.
Ajans Web Yapımcı: Masaki Endo
Reklam Yazarı: Victoria Trow
Sosyal Medya Sanat Yönetmeni: Ayano Takase
Reklam Yazarı: Victoria Trow
Dijital Yapım Asistanı: Joaquin Zuluaga
Görsel: W+K Tokyo, YouTube