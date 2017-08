Doğadan Gelen Güzellik

Shiseido'nun gençlere seslenen ürün gamı Waso için hazırlanan lansman kampanyası; doğanın güzelliğini etkileyici bir görsellikle sunuyor.

Japon kozmetik markası Shiseido, genç hedef kitleye seslenecek Waso isimli ürün gamının tanıtımı için Wieden+Kennedy Tokyo ile iş birliğine gidince ortaya etkileyici bir görselliği olan bir lansman kampanyası çıktı. Doğayı merkeze koyan kampanya, ürünlerin doğallığını lüks ve estetik bir duruşla anlatıyor.

Waso, Japonların "washoku" felsefesine dayanan bir kozmetik koleksiyonu. Washoku, aslında Japon mutfağını ve yemeklerini tanımlamada kullanılan bir terim. Doğal içeriklerin sade, minimal ama ustalık ve beceri isteyen tekniklerle hazırlanmasına dair bir anlamı var. Bunun yanı sıra “WA” Japonca'da uyum, ahenk ve barış anlamları taşırken; “SO” ilham, fikir ve düşünce demek. Yani barış ve sükünetle ilhamın bir birleşimi. İsmini böyle bir yerden alan bir ürün gamının filmi de elbette doğaya, sadeliğe ve güzelliğe bir övgü içeriyor. Bunun yanı sıra gelenekle yeniliği, doğayla teknolojiyi de harmanlıyor. Tüm bunlar da Waso'nun lansman sloganı ile örtüşüyor: "All Things Beautiful Come From Nature" yani "Güzel olan her şey doğadan gelir."

Film nefis bir görsellik sunuyor. Timelapse olarak çekilen çiçekler, böcekler, arı petekleri eşsiz renk ve dokularıyla karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar daha steril ve klinik görünümlü kameralar, robot kolları ve sensörlerle çevrili. Bu da ilginç bir tezat yaratıyor. Tüm bu teknoloji doğanın sunduklarını özümsemek ve film sonunda gördüğümüz heykele doğru şekilde aktarabilmek için kullanılıyor. Blinkink'ten Dvein tarafından çekilen filmin kamera arkası videosunda, filmde Waso'nun içeriklerini kullanarak bir sanat eseri yaratmak istediklerini söylüyor. Film, bunu kesinlikle başarıyor.

Kampanya lansman filminin dışında Viviane Sassen tarafından çekilen fotoğraflarla da destekleniyor. Bir moda çekimi gibi görünen fotoğraflar, marka elçisi olarak seçilen 5 yeni yüzü doğa içerisinde görüntülüyor. Waso'nun kültürünü ve vizyonu yansıyan çekimlerde öznelerin gençliği ve gücü arkaplanın doğallığı ile bir arada sunuluyor. Buradaki mankenler kıyafetleri ve bulundukları ortamla havuç, bal peteği, mantar, yeşillik ve tofu gibi temel Waso içeriklerini temsil ediyor.

Dijital ayakta ise, multimedya sanatçısı Julian Klincewicz'in video içerikleri yer alıyor. Milennial kuşağının bir temsilcisi olarak Julian, "yol" temalı içerikleriyle kız arkadaşıyla çıktıkları yolculukları aktarırken, uzun uzadıya cilt bakımı yapmak istemeyen, daha plansız ve doğaçlama yaşayan gençlerin hayat tarzını yansıtıyor.

Ambalajları da W+K Tokyo tarafından hazırlanan Waso, Instagram sayfası ve internet sitesi üzerinde de aynı görsel dili konuşuyor.

