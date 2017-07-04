Doğada Çözünebilen Tek Kullanımlık Mangal

Tamamen doğada çözünebilen materyallerden yapılmış olan tek kullanımlık mangal CasusGrill; kurulum, taşıma ve pişirme aşamasında da kullanıcıya pratik bir deneyim sunuyor.

Yaz geldi ve mangal sevdalıları için sezon açıldı. Peki mangal yapmayı sevenler için tek seçenek o hantal metal mangallar mı? Tamamen doğal malzemeden yapılmış, sürdürülebilir ve tek kullanımlık CasusGrill, klasik metal ürünlerden çok daha pratik bir mangal deneyimi sunuyor. 5 dakikada kullanıma hazır olan tasarım, 1 saat boyunca yüksek ısı sağlayabiliyor.

CasusGrill, kullanımın ardından yakılabiliyor veya çöpe atılabiliyor. Yapımında kullanılan mukavva, FSC sertifikalı (Forest Stewardship Council tarafından ekoloji dostu orman ürünleri için verilen bir sertifika). Casus, diğer tek kullanımlık ızgaralara göre %30 daha az kömüre ihtiyaç duyduğundan %50 daha az karbondioksit yayıyor. Yapımında doğada çözünmesi yüzyıllar süren demir ya da alüminyum gibi malzemeler bulunmuyor.

Izgara kısmı yanmayan bambudan ve briketleri Quick Oxilite bambu kömürden yapılmış. Tasarımı, yüksek ısıya karşı korumalı olduğu için kullanım sırasında da el yakmıyor. 31x 23.5x5.5 cm ebatlarında olan minyatür barbeküyü, sırt çantanıza atıp rahatça taşıyabilirsiniz.

Görsel: TheFowndry