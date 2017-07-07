Doğa Dostu Bir Yapı Malzemesi Olarak Mantar

Aleksi Vesaluoma, Grown Structures adlı projesiyle mantardaki miselyumu kullanarak doğada çözünebilen ve kaya gibi sağlam olan alternatif bir yapı malzemesi üretti.

Finlandiya doğumlu mimarlık öğrencisi Aleksi Vesaluoma (Londra - Brunel Üniversitesi), mimarlık ofisi Astudio ile birlikte geliştirdiği Grown Structures adlı projesinde, miselyumun kullanımına dayalı bir mimari malzeme geliştirdi. Sanatçıların ve tasarımcıların doğa dostu projeler üretmek amacıyla bir araya geldiği Mandin kolektifinin de üyesi olan Vesaluoma’nın projesine göre mantar, geleneksel inşaat yöntemlerine alternatif çevre dostu bir materyal olarak işlev görebiliyor.

Mantarın genellikle yeraltında bulunan bölümü olan miselyum, ip ya da kök gibi gözüken hiflerin -mantarın besin maddelerini özütlemek için kullandığı uzun, dallanma gösteren ipliksi yapı- toplanmış biçimiyle oluşuyor (Wikipedia). Vesaluoma’nın mantarın kök kısmındaki miselyum ile türettiği filamentli biyo materyal de; sağlam, dayanıklı ve doğaya saygılı yapılar oluşturmaya olanak tanıyor. Miselyum, saman ve mukavva gibi organik atıklar yoluyla 2-4 hafta içinde yetiştirilebiliyor ve bu malzemeleri tutkal gibi bir arada tutabiliyor. Vesaluoma, projesindeki "mantar sosisleri"nde (pamuk bandajla yaptığı tüpler), karton ve miselyumu karıştıran bir teknik üzerinde çalışmış. Bu tüpler, dört hafta boyunca havalandırılan bir serada bırakıldıklarında katılaşıyorlar ve birbirine yapışıyorlar. İşin bir başka ilginç yanı da bu yapıların aynı zamanda “yenilebilir” olması.

Vesaluoma’ya göre sıklıkla, yeni sorunları çözmek için yeni ürünler yaratmayı düşünüyoruz, ancak işleri nasıl şekillendirdiğimizi yeniden düşünmeye odaklanmamız gerekiyor.

Grown Structures, Brunel Üniversitesi’nin başarılı projeleri öne çıkardığı Made in Brunel platformunda 15-18 Haziran tarihlerinde ilk kez sergilenmiş.

Görsel: Mandin