Disko Topuna Dönüştürülen Çimento Karıştırıcı

Benedetto Bufalino’nun disko topuna dönüştürdüğü çimento karıştırıcı adeta seyir halindeki bir gece kulübünü andırıyor.

Fransız sanatçı Benedetto Bufalino’nun gerçekten kendine has bir mizah anlayışı var. Bunu sanatçının internet sitesindeki diğer çalışmalara şöyle bir baktığınızda da çok net görebiliyorsunuz. Şehir yaşamına sıra dışı bir bakış açısıyla müdahale etmeyi seviyor. Bu amaçla sanatçı sürekli bir şeyleri başka bir şeylere dönüştürmüş. Ortaya çıkan şeyler de genellikle izleyicinin yüzünde gülümseme uyandıracak türden beklenmedik ve absürt nesneler olmuş. Ağırlıklı olarak akvaryuma dönüştürdüğü telefon kulübeleri ve ters döndürülmüş otomobillerle yaptığı yeni şeylerle (tenis masası, havuz gibi) tanınıyor.

Örnek vermek gerekirse:

Son çalışması olan "disko topuna dönüştürülmüş çimento mikseri" ise tüm yayaları inşaat alanında parti yapmaya davet ediyor. Fransa’nın Lyon şehrinde gerçekleştirdiği bu etrafa pırıltı saçan etkinlik 8-10 Aralık tarihleri süresince devam etmiş ve oradan geçen pek çok insanı şaşkına çevirmiş. Türkiye'de dört bir yanımızın -ne yazık ki- inşaatla dolmuş olduğunu düşünürsek bu fikir bizim sokaklarımızı boydan boya gece kulübüne çevirebilecek potansiyele sahip.

Görsel: YouTube