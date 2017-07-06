Dişi ve Erkek Prizin Kaçınılmaz Buluşması

Yönetmen ve yaratıcı isimler ajansı The Full Service çatısı altındaki her yönetmen Dünya Öpüşme Günü için kendine özgü bir kısa film hazırladı. AJ Smith'in başrolünde ise prizler var.

Dünya Öpüşme Günü olarak kutlanan 6 Temmuz için The Full Service çatısı altındaki tüm yönetmenler kendi vizyonlarıyla bu günü kutlamak için kısa film üretti. 20'den fazla yönetmeni bünyesinde barındıran Londra merkezli The Full Service'in çalışmaları sosyal medyada #GetSnogging etiketiyle yayılıyor.

AJ Smith'in imzasını taşıyan Plug Love isimli film ise dişi ve erkek prizler üzerinden sevgiyi anlatıyor. Ancak İngiltere'nin 3 dişli prizleri, ABD'nin ince çift çizgisi ve Avrupa genelinde kullanılan iki çubuk girişle birlikte adeta bir anlaşmazlık, bir uyumsuzluk baş gösteriyor. Nihayetinde de doğru erkek girişlerin doğru dişi prizleri bulması zaman alırken işlerin de garipleşmesi kaçınılmaz bir hal alıyor.

Plug Love'daki alakasız sonuçlar akıllarak girdi ve çıktının sürreal manipülasyonu Terri Timely'nin Input/Output'unu da akıllara getiriyor. #GetSnogging için yapılan tüm filmlerin kolajını ise sayfanın altından izleyebilirsiniz.

Görsel: Vimeo