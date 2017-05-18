​Dışarıdan Bakınca Yüzük, İçeriden Bakınca Panik Butonu

Sokakta yürüyen her kadının en az erkekler kadar kendini güvende hissedebilmesini amaçlayan Wing Akıllı Güvenlik Yüzüğü, Arıkovanı’nda destek arıyor.

Loop, Ripple ve Nimb gibi acil durumlarda gizlice yardım çağırmayı sağlayan Kickstarter çıkışlı aksesuarların ardından yerel bir girişim olarak Wing Akıllı Güvenlik Yüzüğü de Arıkovanı’nda fonlanıyor.

Erkekler için normal sayılabilecek aktiviteler ne yazık ki Türkiye’de kadınlar için tehlike arz edebiliyor. Örneğin sokakta yürürken arkamızdan gelen kişinin bizi takip edip etmediğini kontrol etmek durumunda kalıyoruz. O sırada adımlarımızı hızlandırırken cep telefonuyla bir yakınımızı arayarak veya hiç değilse telefonla konuşuyormuş gibi yaparak taciz olasılığını engellemeye çalışıyoruz. Bomboş bir toplu taşıma aracına binmekten kaçınıyoruz veya son yolcu olmamak için ineceğimiz duraktan önce inmek gibi önlemler almaya çalışıyoruz. Evde yalnızken yemek siparişi verdiğimizde, evde birisi varmış gibi içeriye sesleniyoruz. Wing’in CEO’su Burcu Coşkun’un da dile getirdiği tüm bu riskli durumları hatta daha fazlasını hemen hemen her kadın ne yazık ki deneyimliyor. Kadınların yaşadığı bu sorunlar ancak uzun vadede, toplumun eşitlikçi yönde dönüşüm geçirmesiyle geride bırakılabilir. Bu süreçte acil çözümlere ihtiyaç var. Aslına bakarsanız büyük şehirlerde erkekler, ileri yaşta insanlar, çocuklar, kadın veya erkek geç saatlere kadar mesai yapmak zorunda olan tüm insanlar ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla güvenliği sağlamak üzere geliştirilen Wing gibi aksesuarlara cinsiyetten bağımsız pek çok insanın ihtiyacı var.

Wing tıpkı Loop gibi mobil uygulama ile çalışıyor. Kullanıcının, tehlike anında yardım isteyebileceği kişilerin telefon numaralarını önceden mobil uygulamaya girmiş olması gerekiyor. Kullanıcılar Bluetooth aracılığıyla Wing ile mobil telefonlarını eşleştirebiliyor ve acil durumda yardım çağrılabilecek kişiler listesini bu yolla oluşturabiliyor. Tehlike anında Wing’in düğmesine basıldığında cihaz bu kişilere yarım isteyen kişinin konumuyla birlikte SMS ve/veya bildirim gönderiyor. Yüzüğün altında bulunan butonu 3 saniye boyunca basılı tutmak gerekiyor. Bunun ardından yardım çağrısı yapan Wing, kullanıcıya bir titreşim ile yardım çağrısını ilettiğini de bildiriyor. Bu gerçekten iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Çünkü o panik anında kullanıcının bunu bilmeye de ihtiyacı var.

Ortalama pil ömrü 2 hafta olan Wing, özel tasarımlı kutusu içinden USB ile şarj edilebiliyor.



Görsel: Arıkovanı