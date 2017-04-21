Dış Dünyanın Sesini Kısmak İsteyenler İçin Ayarlanabilir Kulak Tıkacı

Kulaklarımızı ses düzeyi ayarlanabilir kılarak modern dünyanın gürültüsünden koruyan Knops, bir tür gelişmiş kulak tıkacı olarak işlev görüyor.

Dışarıdaki sesli uyarıcılardan yorulduğunuz, televizyonu kısar gibi bu sesleri kısmak ya da tamamen kapatmak istediğiniz oldu mu? Hangimizin olmadı ki? Neyse ki Hollandalı bir ekip bu ihtiyacı fark ederek Knops adlı oldukça şık bir kulak tıkacı tasarlamış ve bu gelişmiş tıkaç Kickstarter’da fonlanıyor.

“Volume button for your ears” (kulaklarınız için ses düzeyi düğmesi) sloganıyla duyurulan kulaklık Knops, müzisyen bir ekip tarafından tasarlanmış. Kullanıcıya çevredeki sesler üzerinde tam kontrol sahibi olma imkanı tanıyor. Ayrıca kulakları yüksek seslerden korumayı ve uzun vadeli işitme hasarlarını önlemeyi amaçlıyor.

Knops gün boyu kullanıma uygun olarak tasarlanmış. Arka plan gürültüsünün düzeyi yan tarafındaki düğmeleri çevirerek ayarlanıyor. İlk çevirme hareketi, kulaklıkların etkisini devreden çıkararak dış dünya seslerini olduğu gibi kullanıcıya yansıtıyor. İkinci bir hareketle kullanıcı şehir gürültüsünü kesiyor. Düğmeye üçüncü bir dokunuşla kullanıcı konserdeki müzik sesi ve benzeri yüksek sesleri engelleyebiliyor. Dördüncü bir dokunuşla bütün sesleri engelleyerek kullanıcıya tamamen sessiz bir ortam sağlıyor.

Knops, yüksek etkili kulak tıkaçlarına olan ihtiyaçtan doğmuş. Aynı zamanda iyi bir kullanıcı deneyimi sunması, pratik olması ve bunların yanı sıra estetik bir görünümü olması hedeflenmiş. Knops elektronik yöntemler kullanmak yerine tamamen akustik bir şekilde çalışıyor ve her seviyede ses filtrasyonu için akustik laboratuarlarda ince ayar yapılarak tasarlanmış. İnsan kulağının ses olan doğal tepkisini taklit eden ekip tüm gürültü frekanslarında desibel azalması sağlamayı başarmış.

Görsel: Kickstarter