Didim Vegan Festivali, Apollon Tapınağı'nın Karşısında Tarih ve Doğa Eşliğinde Gerçekleşecek

Vegan ve Vejetaryenler Derneği ile Didim Belediyesi'nin ortaklığında düzenlenen VegFest, 29 - 30 Nisan'da Didim'de ziyaretçilerini bekliyor.

Vegan yaşam ve veganizm, insan dışındaki canlıların da hakları için çaba gösteren bireyleri bir araya getiren bir tanım. Etik, ekolojik ve sağlık açısından farkındalık yaratmak ve sadece insanlara, topluma karşı değil doğaya ve Dünya'ya karşı da sorumluluk hisseden insanların davranış biçimlerini özetliyor vegan yaşam.

Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda artan bilinç ile vegan yaşam yaygınlaşmaya başladı. Bunun bir sonucu olarak da vegan yemek seçenekleri, vegan ürün yelpazesi hem marka hem de birey bazında çeşitlendi. Veganlar bu etik ve ekolojik yaşam biçimini daha fazla insana ulaştırmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD) öncülüğünde başlayan bir hareket ise bu akımı bir festivale dönüştürerek her kesimden insanın kendinden bir şeyler bulabileceği Didim Vegan Festivali'ne hazırlanıyor. 29 - 30 Nisan'da Didim'deki Apollon Tapınağı'nın hemen yanında düzenlenecek olan Didim VegFest, Didim Belediyesi ve TVD iş birliği ile düzenlenecek.

Festival veganlığın üç temel etkisi olan etik, ekolojik ve sağlık üzerine kurgulanarak karbon ayak izini asgari seviyeye indiren bu yaşamın özündeki değerler paylaşılacak. Festival kapsamında sivil toplum kuruluşları ve dernekler ekoloji, çevre konularında paneller düzenleyecek, söyleşiler gerçekleştirecek. Şu ana kadar açıklanan panelistler arasında spiker Emin Çapa, Prof. Dr. Orhan Kural, Dr. Murat Kınıkoğlu, uzman psikolog Öykü Büyükdere, gazeteci yazar Zülal Kalkandelen gibi farklı alanlarda uzmanlaşmış isimler yer alıyor.

Vegan yaşamla birlikte hayvan sömürüsünü terk edişin bir yansıması olarak hayvansal gıdalar yerine kullanılabilecek besinler ve alternatiflerin hazırlanması konusunda da vegan şefler rehberliğinde atölyeler düzenlenecek. Örneğin çikolata, ekmek, zeytinyağı, permakültür ve doğan sabun yapımı bu atölyelere konu olacak başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıca şeflerin hazırladıkları yemeklerin de sunumları gerçekleşecek.

Ek olarak gıda, kozmetik ve giyim alanda faaliyet gösteren markalar da vegan ürünlerini burada kuracakları stantlarla sergileme imkanı bulacak. Ayırca çocuklar için de hayvanlarla iletişim atölyesi, resim atölyesi ve yoga gibi aktiviteler yer alıyor.

Daha sürdürülebilir bir dünya için çalışan ve farkındalık yaratmayı amaçlayan Didim Vegan Festivali'nin detaylı programı önümüzdeki hafta internet sitesi ve Facebook üzerinden duyurulacak.

Görsel: VegFest