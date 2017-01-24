Didem Madak'a Adanmış Bir Belgesel

9 erkek ve 1 kadın oyuncunun Didem Madak'ın şiirlerini seslendirdiği belgesel, 30 Ocak'ta ilk kez seyirci ile buluşacak.

“Kadın olmanın bile zor zanaat olduğu bir memlekette kadın şair” olan Didem Madak için çekilen "Son Dizesiz Şiirler: Didem Madak" belgeseli 30 Ocak 2017 saat 20:00'de İstanbul Şişli Kent Kültür Merkezi'nde ilk kez seyirci ile buluşacak.

Yönetmenliğini Hikmet Kerem Özcan'ın yaptığı belgeselin yapımcısı Fatih Zenginoğlu. Görüntü yönetmeni Ömer Miraç Tunç'un yanı sıra müzikler Cenap Oğuz'a ait. Ayrıca ekibin diğer üyeleri de şu şekilde: Sezen Aray (Genel Koordinatör), Emre Kaan Özen, Çağatay Hunca (Ses), Özlem Karataş (Reji), Cem Çatık (Ses Miksaj), Yavuz Pullukçu.

Didem Madak'ın şiirlerinin en temel özelliklerinden bir tanesi feminen doğası. Bu nedenle Didem Madak'ın dünyası, cinsiyet rolleri içinde, erkeklere uzak bir portre çiziyor. İşte Son Dizesiz Şiirler: Didem Madak belgeselini de farklılaştıran şey bu. Belgeselde Didem Madak'ın şiirleri 9 erkek ve 1 kadın oyuncu tarafından yorumlanarak seslendiriliyor. Bu sanatçılar: Defne Yalnız, Musa Uzuner, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Levent Üzümcü, Tuncer Salman, Burak Tamdoğan, Lebip Gökhan, Nebil Sayın ve Hakan Özgömeç.

Yönetmen Fatih Zenginoğlu, 2012 yılında sosyal medyada bir Didem Madak şiiri olan "İris'in Ölümü"nden alıntılanmış bir ileti ile karşılaşıyor. “Herkes çıkarsın kalbini o çirkin mücevher sandığından ve herkes onu birbirine fırlatsın Tanrım” dizeleri sayesinde Didem Madak'la tanışan yönetmen, bu dizeleri yazan kişiyi araştırmaya başlıyor. Ve Didem Madak'ın şiirlerindeki yalınlık, gerçeklik ve samimi üsluptan etkileniyor. Didem Madak'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi ve onu fark edememiş olmak onda bir etki bırakır ve bu belgeseli yapmaya karar verir.





Görsel: YouTube