Devasa Çöp Dağı Gerçek Bir Ülke Olsa...

Deniz kirliliğine dikkat çekmek için tasarlanan kampanya, Pasifik Okyanusu'nda bulunan çöp dağının bir ülke olarak tanınması için çalışıyor.

Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde neredeyse Fransa büyüklüğünde bir çöp dağı olduğunu biliyor muydunuz? Bu çöp dağı ABD ile Japonya arasında, başta plastik olmak üzere oyuncaktan elektroniğe her tür atığın bulunduğu bir yığın. Bu devasa çöp adasına ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için bugünlerde bir grup insan hummalı bir çaba içerisinde. Amaçları, bu dağ, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, pasaportlu, para birimli gerçek bir ülke olarak kabul ettirmek.

Reklam yaratıcıları Michael Hughes and Dal Evans De Almeida'nın meşhur sosyal medya yayıncısı LADbible ve kar amacı gütmeyen çevre kuruluşu The Plastic Oceans Foundation ile bir araya gelerek başlattıkları bu proje; dünya liderlerini var olan sorunu görmeye zorluyor. Proje çerçevesinde bu kurgusal ülke için bayrak, para, pasaport ve pul tasarımları yapılmış, imza kampanyaları açılmış. Hatta 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'nde Birleşmiş Milletler'e dünyanın 196. ülkesi olarak tanınmak amacıyla başvuruda bulunularak proje gerçek hale getirilmiş.

Ülkenin adı The Trash Isles, yani Çöp Adaları. Tasarımcı Mario Kerkstra tarafından ülke için tasarlanan pasaportlar, pullar ve banknotlar hep geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş. Para birimi "atık" anlamına gelen Debris. İllüstrasyonları Jelly London Kitchen'dan Tony Wilson tarafından yapılan banknotlarda boynuna plastik kelepçe geçmiş kuşlar, çöpler arasında yüzen foklar var. Aynı şekilde Illustration Web'den Jürgen Willbarth'in çizdiği pasaport kapağında da okyanus hayvanları tasarıma taşınmış.

Bugüne kadar imza kampanyası 100 binin üzerinde imza almış. Bu imza sahipleri Trash Isles'ın vatandaşı olarak kabul görüyor. Eski ABD başkanı Al Gore, ülkenin ilk pasaportunun sahibi. Oyuncu Judy Dench, atlet Mo Farah ve oyuncu Ross Kemp de imza verenlerden, yani Çöp Adası vatandaşlarından. LADBible, bu ünlü isimleri kullanarak yarattığı film posterleriyle kampanyaya dikkat çekmeye devam ediyor.

Projenin amacı okyanus kirliliğine dikkat çekmek demiştik. Trash Isles'ı bir ülke olarak kabul ettirerek ya da buna çabalayarak, diğer ülkeleri de çöplerini temizlemeye zorlamak birincil hedef. Bu yolda da insanları hem eğlendirecek, hem de farkındalık kazanmalarını sağlayacak bir kampanya ortaya konmuş. Bu kampanyaya dair gelişmeleri heyecanla bekliyoruz.

Görsel: Mario Kerkstra