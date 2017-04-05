Dev Çikolatalardan Yenilebilir İnternet

HERSHEY'S için Brezilya'da hazırlanan dijital kampanya, kullanıcıların sanal ortamda yedikleri değişik şekilli çikolataları gerçekte de yemelerini sağlıyor.

Çikolata markası HERSHEY'S Brezilyalı gençlere ulaşmak için gençlerin sevdiği iki şeyi birleştirmeye karar verdi: Çikolata ve internet. "Aç ağzını ve siteyi ye" ismini taşıyan kampanyada insanlar, comaosite (siteyi ye/ eaternet) adresindeki sanal çikolataları yerken yedikleri çikolatanın gerçeği de kendilerine gönderildi.

HERSHEY'S için Brezilyalı dijital ajans Aktuellmixx tarafından hazırlanan platform, internet trendlerinden ilham alıyor ve temel olarak çikolatadan yapılma bir internet sitesini yeme fikrine dayanıyor. Kulağa saçma gelse de uygulaması gayet başarıya ulaşmış ve kullanıcıların bayıldığı bir fikir olmuş.

Oyuna katılmak için yapılması gereken basit: Bir HERSHEY'S çikolatası almak. Bunu aldıktan sonra ambalajdaki ürün koduyla siteye kayıt olunuyor ve olaylar gelişiyor. Coma o Site adresinde farklı çikolata şekilleri modern ve eğlenceli çizimlerle birlikte yerleştirilmiş. Herkesin kendi zevkine göre beğeneceği bir tarz ya da de şekil olmasına dikkat edilmiş. Fotoğraf makinesi, kaka, burçlar, joystick, emojiler... Ajans 150 çikolata kalıbı üzerinden 1200 farklı çizimle insanlara çok sayıda seçenek sunup, neredeyse herkese kişisel bir tasarım sağlamış.Tüm bu şekilli çikolatalar içinden insanlar da beğendiğini sanal olarak yemiş. Sonra ne mi olmuş? O devasa çikolata şekil, Brezilya'nın neresinde olurlarsa olsunlar insanların evlerine yollanmış.

Teslimattan sonra kampanya iyice coşmuş tabii. #comaosite etiketi üzerinde toplanan içeriklerde, insanların dev çikolatalarıyla girdikleri etkileşimler yer alıyor. Organik olarak erişim çok ciddi rakamlara ulaşmış. 1.7 milyonluk sosyal etkileşim sağlanmış.

Görsel: HERSHEY'S

