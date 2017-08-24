Detaylarıyla Büyüleyen Balon Heykeller

Masayoshi Matsumoto, büyük bir titizlikle balondan hayvan ve bitki heykelleri üretiyor.

Klasik çizgi roman kapaklarını balonlarla yeniden yaratan Phileas Flash gibi, Japon sanatçı Masayoshi Matsumoto da yalnızca balon kullanarak oldukça detaylı hayvan ve bitki heykelleri tasarlıyor.

Çalışmalarında yapıştırıcı, keçeli kalem gibi ekstra malzemeleri yok denecek kadar az kullanan Matsumoto, malzeme olarak balona sadık kalmayı ve tüm detayları balonla vererek kendine meydan okumayı tercih ediyor. Sihirbazlarla ve hokkabazlarla geçirdiği birkaç yılın ardından balon sanatına merak salan sanatçının bu işte belli bir beceri seviyesine ulaşması 6 yılını almış. Sabır gerektiren bu heykellerin yapımı 2-6 saat sürebiliyor. Kimya mühendisliği eğitimi almasına karşın doğa bilimleri üzerine herhangi bir eğitimi olmayan Matsumoto, biyolojik çeşitliliğe duyduğu ilginin çocukluk yıllarına dayandığını belirtiyor. Heykellerin pek çoğu ne yazık ki fotoğrafları çekildikten kısa bir süre patlayıp çöp haline geliyor. Ancak fotoğraflarla belgeleyebildiği sürece bu durum Matsumoto’yu rahatsız etmiyor.

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Görsel: Masayoshi Matsumoto