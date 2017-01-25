Derdini GIF'le Anlatan Robot: Peeqo

Abhishek Singh'in açık kaynaklı projesi olan Peeqo, kullanıcısına GIF'lerle cevap veriyor.

jital dünyadaki iletişimimizi, anlık duygu ve düşüncelerimizi GIF'lerle anlattığımız günlerdeyiz. Abhishek Singh de bunun farkında olacak ki açık kaynaklı bir robot projesi olan Peeqo'yu geliştirdi. Robot Peeqo, kullanıcısıyla GIF'ler yoluyla iletişim kuruyor.

Bir masaüstü asistanı olarak hizmet veren Peeqo, bilgisayar önünde saatlerini harcayan ve biraz olsun eğlenmeye ihtiyaç duyanlar için biçilmiş bir kaftan. Artık gerisi size ve onun size göstereceği GIF'lerle geçireceğiniz eğlenceli zamanlara kalmış.



Görsel: imgur

