Deprem Anında Evden Hızla Çıkarken Yanımızda Neler Olmalı?

Japonya'da bir gazete iki sayfalık bir ilanla aileler için acil durum çantasına konması gerekenlere yönelik bir harita hazırladı.

Bugün 17 Ağustos, ülkemizin yaşadığı en acı günlerden birinin 18. yıldönümü. Depremin ardından yıllar geçmesine rağmen Türkiye'yi sallayan o korkunç gecenin ve depremde kaybedilen binlerce insanın acısı hale taze. Ancak, depremle iç içe yaşayan bir ülke olmamıza ve deprem tehdidi her an kapımızda olmasına rağmen, o günden bugüne depreme yönelik çok da ciddi adımlar atıldığı da ne yazık ki söylenemez. Deprem gerçeğiyle yaşayan bir başka ülke olan Japonya ise deprem konusunda sürekli bir farkındalık ve bilinçlendirme çabası içerisinde.

Dentsu tarafından Kobe Shinbun ile birlikte yaratılan ‘Emergency Collectives’ isimli çalışma, deprem (veya afet ya da acil durum) sonrası için bir farkındalık işi. Deprem gibi bir korkunç senaryo yaşandığında afet bölgelerine giderken yanımıza almamız gerekenler hakkında. Kampanyanın çıkış noktası ise gazetenin bir araştırmasından geliyor.

Kobe şehrinde yerel bir gazete olan Kobe Shimbun, 1995'teki Great Hanshin Depremi ile geçen yıl olan Kumamoto Depremi'nden sonra afet merkezlerinde çekilen fotoğrafları kıyaslamaya karar veriyor. Fotoğraflar yan yana konduğunda geçen 20 yılı aşkın sürede afet merkezlerindeki durum açısından çok da bir fark olmadığı görünüyor. Bunun dışında, yürüttüğü anketler insanların çoğunun bu sığınak ve afet merkezlerinin devlet tarafından yönetildiğini sandığını da ortaya koyuyor. Oysa devlet görevlilerin merkezlere ulaşması genelde 72 saati buluyor. Yani ilk 72 saat, topluluk içerisindeki insanların dayanışması aslında hayati değer taşıyor. Bunu hepimiz 17 Ağustos'tan da gayet iyi biliyoruz zaten.

Araştırmanın bir başka bulgusu, insanların sadece %31'inin acil durum malzemelerini önceden hazır ettiği yönünde. Oysa afet durumunda merkezlerde ilk 3 gün, kaos yerine organize bir dayanışma çabası olabilse ve herkes kendi acil durum çantaları ile gelse hayatlar kurtarılabilir. Bir kişinin değil, ama herkesin yanında acil ihtiyaç çantası olması deprem sonrası iyileşme sürecinde çok ciddi bir fark yaratabilir zira. Gazetenin de yola çıkış noktası bu.

Kısacası, gazete gelecekte afet merkezlerinin daha iyi işlemesi amacıyla bilinçli bir acil durum çantası yapmak için insanları eğitmek istiyor. Bunu da Dentsu ile birlikte "The Better Evacuation Center Emergency Kit" adı verilen görsel bir rehber aracılığıyla yapıyor. İki sayfalık bir ilan çıkan gazete, aslında bir acil durum çantası planı gibi. İçerisine konulması gerekenler gerçek boyutlarıyla çizilmiş ve konuya dair bilgiler yazıyla verilmiş. Ailelerin, bu sayfanın üzerine ilgili eşyaları hep beraber koymaları, böylece acil durumda evden çıkarken yanlarında olması gereken çantayı önceden hep birlikte hazırlamaları planlanmış. Bunu yaparken de konuşuyorlar, tartışıyorlar, ihtiyaçları gözden geçiriyorlar. Hatta sayfanın boş bırakılan kısmına hangi eşyayı eklemeleri gerektiğine birlikte karar veriyorlar. Böylece, ailecek afet durumunu konuşmuş, neler yaşanabileceğini öngörmüş ve buna hazırlık yapılmış oluyor. Bu da hızlı yoldan sağlanan önemli bir farkındalık aslında.

Kobe Shimbun gelecekte bu sayfayı afet merkezleri eğitimleri için sunmayı, hatta PDF formatında indirilebilir hale getirmeyi planlıyor. Bu sayede dileyen tüm kişi, kurum ve kuruluşların sayfadan çıkış alıp kullanmaları hedefleniyor. Bir gazetenin çok da büyük bir masrafa girmeden yapabileceği etkili bir farkındalık kampanyası.

Aslında acil durum çantası hep konuşulan bir konu ama bir gazetenin bunu büyük ölçekli bir kampanyaya çevirmesi değerli bir çaba. Depreme karşı alınması gereken önlemler, deprem sırasında yapılması gerekenler, sonrasında yapabileceklerimiz, ilk yardım teknikleri hepimizin bilgi dağarcığında bulunması gereken şeyler. O kadar çok konu var ki aslında deprem ülkelerinin bilmesi gereken. Ülkemizde de konuya yönelik daha etkili farkındalık çalışmaları ve depreme yönelik daha net tedbirler görmeyi umarız. Bir başka 17 Ağustos daha görmemek dileğiyle, depremde kaybettiklerimizi sevgiyle anıyoruz.

Künye:

Reklamveren: Kobe Shimbun

Reklam Ajansı: Dentsu

Yaratıcı Yönetmen: Ken Akimoto

Yartıcı Ekip: Ueda Hirokazu, Kana Koyama, Yusuke Imai

Planlama: Ryo Makishima & Kyouhei Myouga

İletişim Planlama: Junta Yoshikawa

Müşteri İlişkileri: Ryo Komoto, Eimi Shimizu

Basın ve Açık Hava Tasarım: Toshinori Obuchi, Sari Ogino, Oyaka Ito (J.C. SPARK)

Yapım Şirketi: Engine Film

Yönetmen: Takashi Tomohisa

Görsel: YouTube