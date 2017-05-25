Denizler Altında Bir Balık Drone

Hem oyuncak hem kaşif BIKI, sualtında çalışan balık görünümlü biyonik bir drone.

Sualtında çalışan drone'lar, havada uçan insansız araçların popülerliğinin artmasıyla alternatif tasarımlarla kitle fonlama platformlarında yer aldı. Popülerleşmeye başlayan ilk örneklerinden OpenROV'u Ekim 2015'te yazmıştık. Son örneklerinden Gladius ise sosyal medyaya ayırdığı yüksek bütçeyle pek çoğumuzun akışında çıktığını tahmin ediyorum. (Kendi akışımda aylarca gördüğüm bir ürün oldu.)

Kickstarter'da fonlanmaya başlayan BIKI ise bu segmentteki diğer ürünlerden birkaç temel farklı ayrılıyor. Öncelikle diğer sualtı drone'ları gibi kabloyla değil Wi-Fi ile kontrol ediliyor. Bu da sualtında adeta bir balıkmışcasına hareket etmesine olanak tanıyor. Bunun yanı sıra dış tasarımındaki diğer bir fark da pervanesinin olmaması. Böylece havuzda veya çocuklarla kullanmak için de elverişli hale geliyor. Biyonik drone olarak tanımlanan BIKI, hareketini balık gibi kuyruğuyla gerçekleştiriyor.

Otomatik denge kurma yetisiyle de tıpkı gökyüzünde irtifasını koruyan drone'lar gibi dikey hareketlerinden sonra dengesini yine yatay eksene göre ayarlayabiliyor. Dahili GPS ve engelleri fark etme özelliğiyle de su altındaki beklenmedik tehlikelere ve kazalara karşı önlem almış oluyor.



4K kamerasıyla tek şarjla 90 ile 120 dakika arasında görüntü kaydedebilen ve 32 GB dahili hafızası olan BIKI, Kickstarter'daki yolculuğuna başladığı gibi fonlanmayı başarmış. Önümüzdeki 57 gün boyunca ürüne satın almak isteyenler Kickstarter'dan destekleyerek ön sipariş vermeye devam edebilecek.

Görsel: Kickstarter