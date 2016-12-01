Deniz Canlılarının Formunda Kendin Yap Abajurlar

Studio Pop Object, deniz yaşamındaki canlıların formunda, kullanıcının kendisinin birleştirilebileceği, el yapımı aydınlatma tasarımları üretiyor.

Tasarım stüdyosu Studio Pop Object, Hollanda sahillerinden ilham alarak VasiliLights markasını oluşturmuş. Bu marka altında, deniz yaşamından canlıları temsil eden kendin yap kağıt abajurlar tasarlıyorlar.

2015 yılında kurulan ve mimarideki deneyimlerini ürün tasarımına yansıtan Studio Pop Object ekibi, büyük yapılar tasarlamaya ara vermek istemiş ve böylece küçük boyutlu objeler tasarlamaya yönelmiş. Özellikle iç mimariye ilişkin fikirlerden doğan iç mekan objelerine odaklanmışlar. Aydınlatma, mobilya veya ev içi herhangi bir nesneyi tasarlarken bağlı kaldıkları kriterleri ise; yüksek kalite, modadan bağımsız olma (zamansızlık), zarafet ve dayanıklılık olarak sıralıyorlar.

STUDIO POP OBJECT (@studio.pop.object)'in paylaştığı bir gönderi ( 10 May 2017, 08:47 PDT )

STUDIO POP OBJECT (@studio.pop.object)'in paylaştığı bir gönderi ( 15 Şub 2017, 01:13 PST )

STUDIO POP OBJECT (@studio.pop.object)'in paylaştığı bir gönderi ( 13 Şub 2017, 03:28 PST )

STUDIO POP OBJECT (@studio.pop.object)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Oca 2017, 01:02 PST )

STUDIO POP OBJECT (@studio.pop.object)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Ara 2016, 07:38 PST )

Kağıt abajurları internet mağazalarında farklı renk ve boyut seçenekleriyle sunmuşlar.

Görsel: Etsy