Dans ve Gerçek Zamanlı Projeksiyon Yansıtma İç İçe: EXISDANCE

Panasonic ve P.I.C.S. ortaklığıyla hayata geçen EXISDANCE, gerçek zamanlı yüz takibi ve projeksiyon yansıtmada yeni bir kapı açıp dansla buluşturuyor ve hareket kazandırıyor.

Projeksiyon yansıtma ve haritalama projeleri seneler içinde gelişimine ve dönüşümüne devam ediyor. Gerçek zamanlı yüz takibi ve yansıtma alanında ise hayatımızda iz bırakan ve pek çok projeye referans olan OMOTE'un ardından pek çok farklı çalışmayla karşılaştık. Nobumichi Asai ve Wow'un yarattığı projelerden tenis eğitimine kadar geniş bir kullanım alanı bulan projeksiyon yansıtmanın güncel örneklerinden birisi de EXISDANCE oldu.

Panasonic and P.I.C.S. ortaklığıyla hayata geçen gerçek zamanlı projeksiyon yansıtma motifli dans gösterisi Japon yönetmen Hayato Ando'nun vizyonuyla ortaya çıkıyor. Japon dansçı Kikky (daha önce Missy Elliot, World Order ile çalıştı) ve Fransız mühendis Paul Lacroix (önceki işleri; OMOTE, Face Hacking) da ekibe katılarak EXISDANCE gerçek olmuş.

Sahnede canlı olarak sergilenen bir performansın bu denli renkli bir kaplamayla buluşabilmesi ve bunu tek kişilik bir alanda sunması gelecekte nasıl projelerle karşılaşabileceğimizin de sinyallerini veriyor. Öyle ki 3 yıl önce yapılan OMOTE'un izlerini ve yankılarını görmeye devam ediyoruz. Bu alanın yenilikçi olduğu kadar ağırkanlı geliştiği sinyalini de buradan alabiliriz.





Künye:

Dansçı: Kikky

Yönetmen: Hayato Ando (P.I.C.S.)

Teknik Yönetmen-Program Yapımcısı: Paul Lacroix

Teknik Yönetmen: Tateha Sakamoto (P.I.C.S.)

Yazılım Mühendisi: Shinya Yoshida (MontBlanc Pictures)

Koreograf: Tsutomu Sasao (Hidali)

Donanım Mühendisi: Kenji Fujiune / Ryuji Fuchikami / Ken Mashitani (Panasonic)

Hareketli Grafikler ve Tasarım: Takeru Shima / Satoru Kaneko

Müzik: Shotaro Tsurumaru(otoco)

Yapımcı: Yoshitaka Yuge / Tadashi Nagoya (P.I.C.S.)

Prodüksiyon Asistanı: Yuki Nakamura / Riku Ueno (P.I.C.S.)

Film

Görüntü Yönetmeni: Tomoori Ugatani

Işık Yönetmeni: Takashi Goda

Kamera Asistanı: Nao Kitano / Shigeki Nakagawa

Işık Asistanı: Yasutomo Nakai / Gaku Minato / Yasumasa Itoi

Prodüksiyon Yöneticisi: Hiroshi Nakanishi (P.I.C.S.)

Görsel: Vimeo