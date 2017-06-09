Dans Eden Ön Cephesiyle Bund Finans Merkezi

Foster + Partners ve Heatherwick Studio ortaklığıyla tasarlanan Şanghay'daki Bund Finans Merkezi'nin ön cephesindeki dev tüpler 3 katmandan oluşuyor ve hareket edebiliyor.

Çin'in en büyük şehri Şanghay'da deniz kenarında bir süredir yapımına devam edilen Bund Finance Center tamamlandı. 190.000 metrekarelik bir alana inşa edilen bina, mimarlık ofisi Foster + Partners ve tasarımcı Thomas Heatherwick'in ofisi Heatherwick Studio ortaklığıyla hayata geçti. Laurian Ghinitoiu tarafından çekilen fotoğraflarla birlikte 2013'ten bu yana devam eden çalışmalar meyvesini verdiğini gösteriyor.

Bund Finans Merkezi sadece bir finans merkezi olarak değil AVM, ofis alanı, butik otel ve çok çeşitli perakende alanı sunacak. Geleneksel Çin tiyatrolarından ilham alan ön cephe tasarımı ise Foster ve Heatherwick ortaklığının ortaya çıkardığı en can alıcı öğe olarak çıkıyor. Bambuyu andıran bronz tüpler perde benzeri bir yapıyla ön cepheyi süslüyor. 3 katmandan oluşan tüpler hareket ederek yarı transparan bir görüntü yaratıyor.

Laurian Ghinitoiu'nun yayınladığı mini video ise cephenin ne denli büyüleyici olduğunu çok iyi anlatıyor.

A post shared by laurian ghinitoiu (@laurianghinitoiu) on Jun 9, 2017 at 5:47am PDT

Görsel: Laurian Ghinitoiu, BFC