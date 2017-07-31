Daha Yürürken Bile Mesaj Yazamazken

FCB Cape Town tarafından hazırlanan film; komik gizli kamera görüntüleri eşliğinde otomobil kullanırken mesajlaşmanın tehlikelerine karşı çarpıcı bir uyarı yapıyor.

AT&T'nin desteklediği “It Can Wait” (Bekleyebilir) kampanyası sarsıcı kamu spotları ile insanları otomobil kullanırken mesajlaşmanın tehlikelerine karşı uyarıyordu. Bu slogana son halka da AT&T markası kullanılmayan bir işle FCB Cape Town tarafından eklendi.

Komediyi kullanarak mesajın çarpıcılığını artırmayı amaçlayan film; alışıldık gizli kamera görüntüleri gibi başlıyor. Komedi etkisini güçlendiren bir müzik ve çizgi film-vari ses efektleri eşliğinde elinde telefon, mesaj yazarken düşen, direğe çarpan, önündekini görmeyen, telefonunu düşüren insanların görüntüleri peş peşe geliyor. Klasik bir YouTube montajı gibi, gülüyoruz, eğleniyoruz.

Sonra birden film tersine dönüyor. Yeni bir komiklik olacak derken, gelen görüntüde genç bir kız otomobilde mesajlaşmaya çalışıyor ve kaza anını yaşıyoruz. Otomobilin tepetaklak dönmesi ve kızın otomobilin tepesinden aşağıya doğru sarkan görüntüsüyle film bitiyor. Dış ses de diyor ki: "Yürürken bile mesaj yazamazken, neden otomobil kullanırken mesaj yazıyorsunuz?"

İyi bir soru. Yeri gelmişken bir uyaralım tabii. Film oldukça grafik. Bu tip görüntülere karşı hassassanız seyretmeyiniz. Gerçi kaza görüntüsü gerçek bir görüntü değil ama gerçek bir kazanın görüntülerinin yeniden yaratılmış hali. Zaten gerçek olsa da olmasa da, 5 saniye önce gülerken birden karşınızda ölümcül olduğu her halinden (kalp cihazının sesi ile de desteklenen) bir kaza görüntüsü bulmak oldukça çarpıcı bir etki. Zira hayat da tam olarak öyle değil mi? Bir an güle oynaya mesajlaşırken, bir saniye sonra hayat durabiliyor. "Ama daha demin mesajlaşıyor, şakalaşıyorduk?" sorusuyla kalakalmıyor mu geride kalanlar da?

Künye:

Reklamveren: Western Cape Government

Reklam Ajansı: FCB, Cape Town, Güney Afrika

Yaratıcı Yönetmen: Mike Barnwell

Sanat Yönetmeni: Dylan Davies

Reklam Yazarı: Alistair Morgan

Ajansı Yapımcısı: Ashleigh Jarratt

Yapım: Egg Films

Yönetmen: Jason Fielkov

Görsel: YouTube