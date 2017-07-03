Daha Eşit Bir Dünya İçin Çarkların İşleyişini Değiştirmek

Avusturalyalı yardım kuruluşu Aime'nin küresel lansmanı için hazırlanan canlandırma film; dünyanın eşitsizliğini büyüleyici bir görsellikle anlatıyor.

AIME, Avusturalyalı bir yardım kuruluşu. Amacı, gönüllü üniversite öğrencileri ile çeşitli zorluklar nedeniyle eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış lise öğrencileri arasında bir köprü oluşturarak fırsat eşitliği yaratmak. Kurulan "mentorluk" ağı sayesinde herkesin eğitimini tamamlamasına ve iş bulma şanslarını artırmasına olanak tanımayı hedefliyor. Daha önce yalnızca Avusturalya'da çalışan Aime, şimdi İngiltere ve ABD'de de programını devam ettirmeyi amaçlıyor. Küresel lansmanını da nefis bir canlandırma filmle yapıyor.

M&C Saatchi Sidney'in hazırladığı, Oscar ödüllü yönetmen Laurent Witz tarafından yönetilen "Cogs" (Çarklar) adlı film; dünyanın eşitsizliğini şiirsel bir şekilde aktarırken, daha eşit bir dünyaya ulaşmak için sistemi değiştirmemiz gerektiğini de vurguluyor. Film ve mesajı, herkese bir şekilde dokunmuş olacak ki yayındıktan sonraki birkaç saat içinde Facebook'ta binlerce paylaşım almış ve büyük izlenme rakamlarına ulaşmış.

Yaklaşık 2 buçuk dakikalık film; çarklarla çalışan, ikiye bölünmüş bir dünya gösteriyor. Bir taraf renkli, refah içinde, mutlu bir dünya. Orada gençler üniversiteye gidiyor, hayat cıvıl cıvıl. Diğer taraf ise daha karanlık, kırık dökük. Mutsuz insanların sıra sıra fabrikalarda çalışmaya gittiği bir yer görüyoruz. İki tarafın tek ortak yönü, insanların çarklar aracılığıyla çalışması ve üzerinde durdukları mekanizma aracılığıyla belli bir rotayı izlemeleri. Yani renkli taraf da, renksiz taraf da aslında sorgulamadan üzerine düşeni yapıyor ve yolundan çıkmıyor gibi.

Bu iki farklı dünyadan iki farklı genç bir şekilde karşılaşıyorlar ama yan yana gelemiyorlar. Ancak, sonunda biri çarkları kırmaya karar veriyor ve rotasından çıkıp diğer tarafa geçiyor ve yardım eli uzatıyor. Onun sayesinde diğer genç de kendi çarkını kırıyor ve bir araya geliyorlar. İnsanlar onları gördükçe onlar da kendi çarklarını kırıp diğerlerine yardım etmeye başlıyor ve dünya içerisindeki ayrım yok oluyor, iki taraf buluşuyor. Filmin mesajı ise çok güçlü: "Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsak, önce onun çalışma şeklini değiştirmeliyiz."

Çok güzel film gerçekten, mesajı da görselliği de eşlik eden müziği de nefis.

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Künye:

Reklamveren: Aime

CEO: Jack-Manning Bancroft

Reklam Ajansı: M&C Saatchi Sydney

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Michael Canning

Yaratıcı Yönetmen: Andy Flemming

Yaratıcı Ekip: Curt McDonald, Chris Brailey

Şarkı Sözleri: Andy Flemming

Yönetici Yapımcı: Loren August

Strateji Bölümü Başkanı: Justin Graham

Strateji Direktörü: Rachel Kimber

Müşteri Direktörü: Laura Stevenson

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Stephen Mesa

Tasarım/ İllüstrasyon: John-Henry Pajak

Halkla İlişkiler: Naomi Rheinberger

Yapım/ Canlandırma: Zeilt Productions

Yönetmen: Laurent Witz

Canlandırma Yönetmeni: Mickael Coëdel

Yapımcı: Joane Degive

Yaratıcı Yardım: Ghayth Chegaar

Beste: Olivier Defradat

Yorumcu: Marion Pejon

Ses Tasarım: Adrien Navez

Ses Miksaj: Olivier Defradat





Görsel: Vimeo