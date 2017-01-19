Daha Az Hız, Daha Az Zarar

New Zeland Transport Agency için çekilen kamu spotu, aşırı hızın sonuçlarını anlatmak yerine daha az hız yapmanın neler kazandırabileceğini vurguluyor.

New Zeland Transport Agency NZTA, dikkat çekici kamu spotlarıyla tanınıyor. Daha önce seyir halinde mesajlaşmanın tehlikelerini çarpıcı bir kampanyayla anlatan kuruluş, bu defa hız konusuna farklı bir bakış açısıyla yaklaşan bir filmle gündemde.

Clemenger BBDO Wellington tarafından hazırlanan ve The Sweet Shop'tan Noah Marshall'ın yönettiği film, daha önceki "Mistakes" (Hatalar) kampanyasında olduğu üzere yine başka birinin trafikte yaptıklarının etkilerini vurguluyor. Ancak bu sefer alıştığımız üzere hız yapmanın neden tehlikeli olduğunu anlatmak yerine hız yapmamanın nasıl bir fark yarattığını anlatıyor. Clemenger BBDO, Wellington, yönetici yaratıcı yönetmeni Brigid Alkema şimdiye kadar her zaman hızın olumsuz etkilerini anlatan çalışmalar gördüğümüzü, bu filminse şöförün hızının verdiği zararı değil; kazandırdıklarını vurguladığını söylüyor. Yani bu anlamda, "çok hız = çok zarar" yerine "az hız = daha az zarar" denklemini kurarakfarklı bir strateji deniyor NZTA.

Korkunç bir kaza sahnesiyle açılan film, bir dış ses eşliğinde ilerliyor. Bir ambulansın kazadan ciddi yaralı şekilde kurtardığı adamın zaman içerisinde hastanedeki görüntülerini, fizik tedavi sürecini, tekerlekli sandalyedeki anlarını görüyoruz. Kime ait olduğunu bilmediğimiz dış ses; olmaması için elinden geleni yaptığını ama kazanın yine de olduğunu söylüyor. Hatanın kimde olduğunu çok iyi bilmesine rağmen karşı tarafa ne olduğunu merak ettiğini ve doktorlara sorduğunu belirtiyor. Film, kampanya sloganına vurgu yapan bir şekilde şaşırtan bir finalle sonlanıyor.

Film boyunca böyle ciddi bir kaza geçirdiği için haline üzüldüğümüz adamın, filmin sonunda aslında ölümden dönerek ne kadar şanslı olduğunu anlıyoruz. Ölümden dönmesini bilinçli ve deneyimli, hız yapmamayı seçen bir başka şöföre borçlu olduğunu da. Bu nedenle, kahramanımız filmin sonunda çarpıştığı diğer kişiye teşekkür ediyor çünkü eğer o kişi de kendisi kadar hız yapmış olsa hayatta olamayacağını biliyor.

Film, hız yapmazsan kaza yapmazsın demiyor çünkü evet, bazen sen ne kadar bilinçli kullanırsan kullan karşı tarafın hatası kazayı kaçınılmaz kılıyor. Ancak, hız yapmamanın iki taraf için de ne kadar önemli bir fayda sağladığını anlatıyor. Biri, bir insanın ölümüne neden olan bir kazanın parçası olmamış oluyor; diğeri ise hayatta kalıyor. NZTA, bir anlamda bu filmle bilinçli otomobil kullanıcılarına teşekkür etmiş oluyor.

Künye:

Reklam Ajansı: Clemenger BBDO/Proximity

Reklamveren: New Zeland Transport Agency

Yapım Şirketi: The Sweet Shop

Yönetmen: Noah Marshall

Yönetici Yapımcı: Fiona King

Yapımcı: Tony Whyman

Görüntü Yönetmeni: Marty Williams

Montaj: Tim Mauger

Renk Grade: Pete Ritchie @ Blockhead

Müzik Beste: Liquid Studios

Besteci: Peter van der Fluit

Ses Post: Flare

Medya: OMD



