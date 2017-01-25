​Dağınıklığa İzin Vermeyen Masa

EMKO’nun yeni tasarımı duvara monte hap dolap Pill, açıldığında çalışma masası işlevi de görüyor.

Küçük yaşam alanlarına; çalışma masası, kitap, bilgisayar ve günlük yaşamın diğer vazgeçilmez eşyalarını sığdırmak kolay değil. Hadi sığdırdık diyelim, bunları dağınıklık yaratmadan, derli toplu tutmak da başlı başına bir sorun. Hem dolap he de masa işlevi gören Pill, bu soruna çözüm getirmek amacıyla tasarlanmış, başka bir deyişle “dağınıklığı tedavi ediyor”. Kapakları kapalıyken duvarda oldukça da gizemli bir havaya büründüğünden eve gelen misafir merakına engel olamayıp kapakları aralayabilir.



Litvanyalı mobilya tasarımı ve ev aksesuarları markası EMKO tarafından tasarlanan Pill, 4 ayrı renkte piyasaya sunulmuş. Duvara sabitlenerek kullanılan ürünün iç kısmındaki bölmeleri dilediğiniz şekilde ayarlamanız mümkün. Ayrıca dolapta kabloların geçirilebileceği yuvalar ve ruh halinize uygun derecede ışık verecek LED ışık ekleme seçeneği bulunuyor. Bu dayanıklı ürünün ana özelliklerinden biri de yapımında çam kontrplaktan beyaz kontrplağa kadar değişen ahşap malzemeler ve kaliteli vernik kullanılmış olması.

Görsel: EMKO