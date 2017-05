D&AD Ödülleri 2017 Kazananları

Tasarım ve sanat yönetiminde yaratıcı kampanyaların ödüllendirildiği D&AD Ödülleri'nin bu yılki kazananları.

1962 yılında bir araya gelen bir grup tasarımcı ve sanat yönetmeni tarafından kurularak endüstri içindeki yaratıcı iletişimi ve standartları yükseltmek için bir araya gelerek D&AD'yi kurmuştu. Bir sonraki yıl ise British Design and Art Direction (İngiliz Tasarım ve Sanat Yönetimi) ismiyle bir etkinlik ve ödül töreni düzenleyerek de D&AD olarak bildiğimiz organizasyonun ilk adımları atıldı. Ve zaman içerisinde etkinlik İngiltere içinden çıkarak küresel çapta başvuruları kabul etmeye başlayınca ismi de kısalmış ve D&AD'ye dönüşmüş.

Bu yıl Türkiye'den sadece TBWA\Istanbul ve Uluslararası Af Örgütü'nün Gay Turtle kampanyasının Wood Pencil (Bronz Ödül) aldığı yarışmada toplam 732 ödül dağıtıldı. Projelerin derecelere göre dağılımı ise 485 iş Wood Pencil, 180 iş Graphite Pencil (Gümüş Ödül), 62 iş ise Yellow Pencil (Altın Ödül) kazanmış. Alanında çığır açan projelerin ödüllendirildiği Black Pencil (Siyah Kalem) ödülüne ise 4 proje layık görülmüş ve toplamda 5 ödül verilmiş.

Ödül kazananların tamamını buradan inceleyebilirsiniz. Siyah Kalem ödülünü kazanan işleri ise aşağıda açıklamalarıyla bulabilirsiniz.

We're The Superhumans

Film Advertising Crafts ve Film Advertising kategorisinde Siyah Kalem'le ödüllendirilen We're The Superhumans filmi 2012’deki Meet the Superhumans reklamıyla pek çok ödülün sahibi olan Channel 4, paralimpik atletlere karşı bakış açısını değiştirmeyi başarmıştı ve olimpiyatlar sırasında en çok izlenme rakamını paralimpik oyunlar sırasında elde etmişti.

Bu sene Rio’da gerçekleşecek paralimpik oyunların reklam filminde ise yalnızca dünyanın dört bir yanından olimpiyatlara katılan bedensel engelli atletler yer almıyor. Yüzücülerin, protez bacaklarıyla dans eden dansçılar, bedensel engelli futbolcular, tekerlekli sandalyedeki basketbol oyuncularının ve tek kolunu kaybetmiş dağ tırmanışçısının yanı sıra, protez bacaklarıyla dans figürleri sergileyen dansçılar, kolları olmadığı için ayaklarıyla davul çalan müzisyenler, okul çağındaki çocuklar gibi sporla uğraşmayan kişiler de yer alıyor.

The Swedish Number

Direct kategorisinde Siyah Kalem'le ödüllendirilen The Swedish Number, tüm ülkeyi arayabileceğiniz bir telefon numarası yarattı. +46 771 793 336’yı çevirince, cep telefonuna bu kampanya için hazırlanan uygulamayı indirmiş olan bir İsveçli, sorularınızı yanıtlamak üzere telefonun diğer ucunda olacak.



INGO Stockholm tarafından hazırlanan "The Swedish Number" ismindeki kampanyanın yaratıcı yöneticisi Björn Ståhl, kampanyayı henüz İsveç dışında duyurmaya başlamadan Türkiye’den 3 arama aldıklarını söylemişti.

Meet Graham

PR kategorisinde Siyah Kalem'le ödüllendirilen Meet Graham kampanyası, insanları trafik kazanları konusunda bilgilendirmek için çarpıcı bir olarak öne çıkmıştı. Trafik kazalarında yara almamak için yaratılan mükemmel insan Graham, insan anatomisini modifiye ederek insana benzemeyen bir insana dönüşmüştü.

Grotesk heykellerle ünlü Avustralyalı heykeltıraş Patricia Piccinini, heykeli yaratmak için travma cerrahı Christian Kenfield ve yol güvenliği mühendisi David Logan’la ortak bir çalışma gerçekleştirdi ve ortaya yüksek hızlı trafik kazalarından yara almadan kurtulabilecek süper insan Graham çıktı.

DOT. The first Braille Smartwatch.

Digital Design kategorisinde Siyah Kalem kazanan DOT. The first Braille Smartwatch., Braille alfabesini yenilikçi teknolojilerle birleştiren bir akıllı saat. Bu sayede, görme engelliler için gündelik hayatı kolaylaştıran, onların yaşama daha fazla katılmalarına yardımcı olan bir destek sunuyor. Cannes Lions ve London International Awards gibi yarışmalarda tasarım ve inovasyon dalında pek çok ödül alan akıllı saat, geleneksel Braille okuma cihazlarına göre çok daha ekonomik ve taşınabilir bir alternatif.

Görsel: D&AD