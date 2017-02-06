COS'tan Duyulara Dokunan Yerleştirme

Studio Swine, COS için hazırladığı ​ve Milano Tasarım Haftası'nda sergilenecek olan çok algılı yerleştirmeyi tanıttı.

COS, Studio Swine ile iş birliği yaparak Milano Tasarım Haftası'nda sergilemek üzere çok algılı yerleştirme tasarladı. Bu ortaklığın bir sonucu olarak hazırlanan yerleştirmeden bir kesit yayınlandı.

Geçtiğimiz yıl da Milano Tasarım Haftası'nda yer alıp sahne ışıklarıyla yarattığı ışık ormanlarıyla kendinden söz ettiren COS, bu sefer de yürüdüğü yoldan şaşmamaya kararlı. Birçok duyuya dokunan bu yerleştirme Londra merkezli tasarım stüdyosu Studio Swine tarafından Azusa Murakami ve Alexander Groves öncülüğünde gerçekleştirilmiş.

Bu projenin sürükleyici bir deneyim yaratması için kabarcıklar ve sis gibi yöntemler kullanılıyor. Tasarımcılar Murakami ve Groves'e göre bu fikir evrensel bir güzelliğe sahip ve insanları bir araya getirecek bir deneyim yaratmayı hedefliyorlar. 2016 yılının değişiklikler ve krizlerle dolu olduğunu ifade ediyor tasarımcılar. Bu nedenle çalışmanın bir düşünce sunmasını istiyorlar. Adeta bir durak gibi. Rahat bir nefes alınabilecek bir durak.

Yerleştirmenin ilham kaynağı, doğa ve mevsimlerin dönüşmesi olmuş. Mario Cereghini'nin 930'lu yıllarda inşa ettiği Cinema Arti'de sergilenecek olan proje, 4 - 9 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak.

Görsel: Deezen