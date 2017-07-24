Çöpe Gitmek Yerine Fayda Sağlayan Eski Üniformalar

Virgin Australia, yeni projesiyle eskimiş ya da kullanılmayan üniformalarını geri dönüşüme sokarak ihtiyaç sahiplerine oyuncak, battaniye ve yastık sağlıyor.

Hava yolları şirketlerinde iş değiştirenler, yeni işe girenler çok. Bir de buna değişen üniformalar, yıpranan kıyafetler eklenince atılan üniforma miktarı çok ciddi bir rakam. Karbon emisyonlarının azaltılması konusundaki önemli adımlarıyla bilinen Virgin Australia bile her ay 1,2 ton ağırlığında üniforma atıyor. Bir otomobil ağırlığında giysi yani. Ancak, Virgin Airlines sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde bu giysilerin çöp olması yerine geri dönüşüme girmesi ve ihtiyaç sahipleriyle buluşması için de geçtiğimiz aylarda yeni bir hareket başlattı.

Proje; çalışanlardan birinin üniformaların atılmak yerine geri dönüştürülerek topluma bir fayda sağlayabileceğini önerisiyle doğmuş. Küçük bir öneriden yola çıkarak geliştirilen proje için Aborjin ve göçmen kadınlara istihdam ve gelir sağlama amacıyla çalışan In Balance Products ile iş birliği yapılmış. Böylece, üniformaların çöpe atılmak yerine faydalı bir şeylere dönüşerek insanlara ufak da olsa bir destek sağlaması için çalışmalar başlamış. Örneğin, üniformalardan dikilen oyuncak hayvanlar, evlerinden uzakta bulunan, afet ya da başka sorunlar nedeniyle geçici konaklama merkezlerinde veya barınaklarda kalmak zorunda olan çocuklara gidiyor. Bunun yanı sıra, üniformalar evsizler ya da ihtiyacı olanlar için battaniye ve yastığa da dönüştürülüyor.

Geri dönüştürülenler sadece kabin ekibinin üniformaları da değil. Yer ekibi, mühendisler ve pilotlarınkiler de dahil olmak üzere tüm üniformalar proje kapsamında. Üniformanın kime ait olduğuna bağlı olarak ortaya çıkan ürünün rengi değişebiliyor tabii zira hava yollarının hiyerarşisi içerisinde her pozisyonun üniforması farklı. Örneğin kabin amiri siyah giyerken ekip kırmızı giyiyor. Dolayısıyla, ayının rengine bakarak önceki hayatında ne işle meşgul olduğunu anlamak mümkün.

Görsel: In Balance Products

