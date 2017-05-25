Çöp Malzemelerle Gurme Lezzetler

İsrail'de sokakta yaşayan gençlerin açlık sorununa dikkat çekmek için çöp malzemelerle gurme bir ziyafet hazırlandı ve önemli yemek yazarları davet edildi.

Evsizlik sorunu dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi İsrail'de de ciddi bir problem. İsrail'de 18 yaş altı onbinlerce genç sokaklarda yaşıyor ve karınlarını doyurmak için pek çoğumuzun düşünmek bile istemeyeceği bir şeyi yapıyor: Çöpe atılmış gıdalarla besleniyor. Evsiz gençlere kalacak yer sağlayan bir barınak olan Shanti House; evsizlik sorununa ve evsiz gençlerin nasıl beslendiğine dikkat çekmek için katılan herkesi derinden sarsan bir etkinlik düzenledi.

Grey Tel Aviv tarafından yaratılan etkinlik için ülkenin en tanınmış şeflerinden olan ile çalışıldı ve etkinliğe gurmeler, yemek yazarları ve blogger'lar davet edildi. Yemek konusunda uzman bu insanlar, Moshe'nin yepyeni menüsünü denemeye ve değerlendirmeye çağrılıyorlardı. Önemli bir şefin yeni yemeklerini tatmak bu konuyla ilgilenen bir yazar için çok heyecan verici bir deneyim elbette. Dolayısıyla davete katılım oldukça yoğun olmuş. Yemek öncesi sosyal medyada paylaşılan yorumlar, hatta yemekler muhteşem görsellikleriyle masaya geldiğinde hemen Instagram'a yüklenen fotoğraflar da cabası.

Davet heyecan verici, yemekler nefis görünüyor da olsa davetlilerin bilmediği bir konu vardı oysa. O da yemekleri yaparken kullanılan malzemelerin nereden geldiği. Aslında Moshe ve daha önce sokaklarda yaşamış iki genç bu malzemeleri çöpten toplamıştı. Yemeklerde kullanılan her şey çöp tenekelerinden gelmişti. Şefin marifetiyle bunlar saklanabilmiş ve muhteşem yemekler yaratılmıştı belki ama işin özü önlerinde duran yemeklerin bozuk etler, çürük sebzeler, yumuşamış meyveler ve küflü ekmeklerden oluşan çöplerden yapılmış olmasıydı.

Şef Moshe, davetliler yemeğe geçmeden önce ilgili videoyu seyrettirip konunun aslında ne olduğunu vurguladığında salondaki heyecanın yerini sessizliğe hatta zaman zaman göz yaşlarına bıraktığı, çalışmanın tanıtım videosunda açıkça görülebiliyor. İnsanların yüzlerindeki dehşet, çocukların hikayelerini dinlemenin üzüntüsüyle birleşiyor. Davetin sonunda tahmin edeceğiniz üzere hiç kimse yemeğine dokunmuyor ve herkes evine aç gidiyor. Tıpkı o evsiz çocuklar gibi. Çalışmanın sorduğu soru ise vurucu: Çöpten çıkan bir şeyi yer miydin?

Evsiz çocuklarla empati yapılmasını sağlayan ve onların yaşantılarından bir kesit sunan deneyimsel çalışma, İsrail'de büyük ilgi çekmiş. TV kanalları ve sosyal medyada haber olmuş. Sonuç olarak Shanti House konunun konuşulmasını başarmış. Her 4 İsrailliden 1'ine ulaşılmış, farkındalık kazandırılmış, daha önemlisi bağış ve destekler büyük ölçüde artmış.

Künye:

Reklamveren: Shanti House

Reklam Ajansı: ACW GREY, Tel Aviv, Israel

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Tal Riven

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Yonatan Title, Asa Keren, Ziv Meiri

Planlama: Daniel Avital

Müşteri Süpervizörü: Sandra Zlatkovski

Yapım Yöneticisi: Gal Yakkov

Yapımcı: Nava Siman Tov

Yönetmen: Zavick Goroditsky

Fotoğrafçı: Alon Grago

Kurgu: Din Kaplan, Oren Alster

Müzik: Soundhouse

Post Prodüksiyon: Gravity creative place

Yapım Şirketi Chen Davidof

Görsel: YouTube