Converse'ten Maisie Williams ve Miley Cyrus Sunuculuğunda Mini Dizi

Converse, Twitter üzerinden yayınladığı Public Access serisinde Maisie Williams, Miley Cyrus, Millie Bobby Brown gibi isimleri ağırlayarak genç nesile ulaşmaya çalışıyor.

Nike'nin alt markalarından Converse, sahalara geri dönmek için adeta üzerindeki ölü toprağını atıyor. Twitter üzerinden yayınlamaya başlayacağı yeni serileri Public Access ile genç ve ünlü isimlerin sunuculuğunda bir açık forum formatı. Genç nesillere kendilerini ifade etmeleri için bir platform ve alan yaratmayı hedefleyen seri 5 Eylül'de Twitter'da yapılan canlı yayınla başladı. Ardından video YouTube'da da yerini aldı.

Sunucular hayata dair içlerinden geçenleri paylaşırken sanatçı, aktivist, aktör, vizyoner arkadaşlarını da programa davet ediyor. İlk bölümün sunucusu Maisie Williams, Stranger Things'in Eleven'ı Millie Bobby Brown'ı, Hunger Games'te Rue'yu canlandıran Amandla Sternberg, The Internet'in vokali Syd Tha Kyd ve 17 yaşındaki şef Chef Flynn McGarry gibi konuklarını ağırlıyor. Bu bölüm Public Access'in dün yayınlanan bölümüydü.

Miley Cyrus ise serinin ikinci bölümünün sunucusu olacak. Konukları arasında ise Sirk göstericileri Carla Wallenda ve 66 yaşındaki pole dansı şampiyonu Greta Pontarelli, kız kardeşi Noah Cyrus, 23 yaşındaki şarkıcı Amine, komedyen Brandon Wardell, rapçi Compton Buddy ve 19 yaşındaki mucit Ann Maksinski var.

Gençlere ulaşmak için R/GA imzalı Public Access projesine imza atan Converse, Temmuz sonunda da Tyler, the Creator'la anlaşmış ve birlikte One Star X Golf Le Fleur isimli bir koleksiyon çıkarmıştı. Tyler, the Creator, 2012'den beri Vans ile çalışıyordu ve kolektifi Odd Future'un tasarımlarını bu marka altında yayınlıyordu. Converse'in bu hamlesi de markanın silkinliğinin bir başka sinyali.

Public Access'i güncel takip etmek için Converse'in Twitter hesabını takip edebilirsiniz, bölümler bir süre sonra YouTube kanallarına da yükleniyor.

Görsel: Converse