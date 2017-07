Çok Marifetli Bir Küçük Cüzdan: DJIN

DJIN cüzdan minimal tasarımı ve işlevsel bölmeleriyle dikkat çeken hafif ama çok şey taşıyabilen bir cüzdan.

üzdan mevzusu can sıkıyor. Çok büyük cüzdanlar hiçbir yere sığmazken çok küçükler eşyaları almaz. Kimi açılır, içindekiler dökülür, kiminde bir şey bulmanın imkanı yok, kimi fazla spor, kimi aşırı ciddi. Kusursuz cüzdan adeta bir hayal. Bu dert herkesin yaşadığı bir dert olacak ki, DJIN isimli bir tasarım cüzdan şu sıralar Kickstarter'da fırtınalar estiriyor. Kampanyanın bitmesine 1.5 ay kala hedef fonu kat be kat aşan DJIN, insanların aradığı o beyaz atlı cüzdan olabilir mi yoksa?

Koala Gear isimli şirketin tasarımı olan DJIN, minimalist görünümlü, işlevsel bir cüzdan. Bir kere her yere, her cebe kolayca sığacak büyüklükte ve incelikte. Ancak en önemli özelliği boyu değil elbette. DJIN bir küçük el hareketiyle aradığınızı bulmanıza izin verecek şekilde tasarlanmış. İçerisinde banknotlar için bir klips, madeni paralar ve küçük eşyalar için bir yan cep ve daha da değerli küçük eşyalar için saklı bir çekmece/bölme barındırıyor. Yani küçük ama her şeyi alabiliyor. Hafif ama sağlam.

DJIN cüzdanın içeriğine ulaşmak için cüzdanı açıyorsunuz, iskambil destesi açar gibi "fırrt" hareketi yapıyorsunuz ve tüm kartlarınız elinizin altında. DJIN'in metal klipsinin ardına 10 kredi kartı, 20 banknot veya fotoğraf, fatura gibi şeyler yerleştirilebiliyor. Kilpsin arkasında anahtar veya bozuk para için küçük bir cep var. Bu bölmenin yanı sıra cüzdanın diğer küçük çekmecesi SD kartlar, takılar veya kaybetmek istemediğiniz diğer şeyler için ayrılmış. Cüzdanı yana çevirdiğinizde bölmelerin içeriğine ulaşıyorsunuz.

DJIN cüzdanın diğer bir özelliği ise koruması. Öncelikle manyetik kenarlar tam kapanma sağlıyor, böylece cüzdanınızın içindekiler çantanızın her yanına saçılmıyor, çıkardığınızda etrafa dökülmüyor. Bu mıknatıslı kenarlar o kadar milimetrik ve o kadar stratejik yerleştirilmiş ki, diğer cüzdanlarda olduğu gibi kartlarınızın manyetik alanını bozmuyor. Ayrıca, DJIN yine Koala Gear üretimi RFID bloke eden kartla geldiği için tüm kişisel kart ve bilgileriniz koruma altına alınıyor. RFID tarayıcılar aracılığıyla bilgi çalan hırsızlara karşı, bu özel kartın arkasına yerleştirilen tüm kartlarınız güvenlikte oluyor.

DJIN, deri ve mikrofiber olmak üzere iki seçenek sunuyor. İkisi de siyah. Renkli seçenek de olsaymış güzel olurmuş dedim ben şahsen. Belki daha sonra yaparlar artık.

Görsel: Kickstarter